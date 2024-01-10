6.5 milyonun maaşına 4.864 TL zam farkı eklenecek! Öğretmen, polis, hemşire, doktor... O tarihte hesaplara yatacak! 1 ila 3’er aylık...

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-OcakŞubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.
EN AZ 4.864 TL FARK
Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.
SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN GÖZÜ REFAH PAYINDA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11.68 puanlık zam farkı oluşurken, bu farkı giderecek düzenleme merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan zam oranının refah payı ile yükseltilmesi, taban aylık ödemesinin artırılması gündemde. Ek artışlar için yasal düzenleme gerekiyor. Eğer yetişmezse, ilave zam farkları yasa çıktıktan sonra ödenebilecek.
YAŞLI VE ENGELLİNİN AYLIĞI HESAPTA
Yaşlıların ve engellilerin Ocak ayı aylıkları hesaplara yatırılırken, memur maaş katsayısında yaşanan artışla oluşan zam farkının Şubat'ta ödeneği açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3.2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını belirterek, "Ocak ayı zam farklarını, Şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.