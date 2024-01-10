6.5 milyonun maaşına 4.864 TL zam farkı eklenecek! Öğretmen, polis, hemşire, doktor... O tarihte hesaplara yatacak! 1 ila 3’er aylık...

EN AZ 4.864 TL FARK



Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN GÖZÜ REFAH PAYINDA



SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11.68 puanlık zam farkı oluşurken, bu farkı giderecek düzenleme merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan zam oranının refah payı ile yükseltilmesi, taban aylık ödemesinin artırılması gündemde. Ek artışlar için yasal düzenleme gerekiyor. Eğer yetişmezse, ilave zam farkları yasa çıktıktan sonra ödenebilecek.