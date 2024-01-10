PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

6.5 milyonun maaşına 4.864 TL zam farkı eklenecek! Öğretmen, polis, hemşire, doktor... O tarihte hesaplara yatacak! 1 ila 3'er aylık...

Yeni yılla birlikte Türkiye genelindeki memurlar, Ocak ayında yüzde 49,25 oranında artan maaşlarını beklemeye başladı. Resmi açıklamaya göre, bu zam oranıyla birlikte memurlar, yeni maaşlarını 15 Ocak'ta alacaklar. Memur emeklileri de bu düzenlemeden etkilenecek ve ay içinde en az 1 aylık, en çok 3 aylık zam farkı ödemesi alacaklar.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 07:24 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:24
6.5 milyonun maaşına 4.864 TL zam farkı eklenecek! Öğretmen, polis, hemşire, doktor... O tarihte hesaplara yatacak! 1 ila 3’er aylık...

Memurlar ve emeklileri Ocak zamlarını öğrenirken, gözler ödemelere çevrildi. Memurlar yüzde 49.25 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Zam 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiği için, maaşla birlikte 14 günlük zam farkı da yatırılacak.

▶️ En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek?

Memur emeklileri ise aylıklarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 49.25 zam ile oluşan fark, ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak.

KİME, NE KADAR?

Tabii memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Bu nedenle bazı emeklilere 1 aylık zam farkı verilirken, bazılarına da 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-OcakŞubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

EN AZ 4.864 TL FARK

Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN GÖZÜ REFAH PAYINDA

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11.68 puanlık zam farkı oluşurken, bu farkı giderecek düzenleme merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan zam oranının refah payı ile yükseltilmesi, taban aylık ödemesinin artırılması gündemde. Ek artışlar için yasal düzenleme gerekiyor. Eğer yetişmezse, ilave zam farkları yasa çıktıktan sonra ödenebilecek.


YAŞLI VE ENGELLİNİN AYLIĞI HESAPTA
Yaşlıların ve engellilerin Ocak ayı aylıkları hesaplara yatırılırken, memur maaş katsayısında yaşanan artışla oluşan zam farkının Şubat'ta ödeneği açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3.2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını belirterek, "Ocak ayı zam farklarını, Şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Villadaki kaçak raporlanacak
İşte T10F’den ilk görüntüler | Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg dünya sahnesinde! Yeni modelin özellikleri neler? Ne zaman yollarda olacak?
Hangi Kredi
SON DAKİKA