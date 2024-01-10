Çalışan anneye 70 bin 345 lira destek! Kimler yararlanabilecek? İşte başvuru şartları

Yeni yılda yapılan asgari ücret, memur zammı 86 kalemde iyileşme sağlarken, doğum yapan çalışan kadınlara süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği devam edecek. Emzirme ödeneği bu yıl için aylık 857 liraya çıkarken, iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak.
Bir çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen aylık doğum (rapor) parası günlük 444.44 lira, aylık 13 bin 333 lira olacak. Bir çocuk için 112 günlük sürede verilen doğum izni ücreti 49 bin 777 lirayı bulurken, emzirme parasıyla birlikte çalışan anneye ödenecek tutar 70 bin 345 lirayı geçecek.
ÖDENEK TABLOSU
Sosyal Güvenlik Kurumu 2024 prim ve ödeneklerindeki artış tablosunu açıkladı. Buna göre bu yıl için iş göremezlik ödeneği günlük yatarak tedavilerde 333.38 lira, ayakta tedavilerde 444.50 lira, cenaze ödeneği de 3 bin 385 liraya yükseldi.