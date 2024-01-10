Çalışan anneye 70 bin 345 lira destek! Kimler yararlanabilecek? İşte başvuru şartları





DOĞUM İZNİ ÜCRETİ

SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemesi yapılıyor. Doğumdan öncesi 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatıranlar bu destekten yararlanabiliyor. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Destek için sigortalılığın devam, rapor süresince de çalışılmaması zorunluluğu bulunuyor. İş göremezlik, rapor parası, doğum öncesi, sonrası toplam kullanılan 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor. Çoklu doğumda bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Günlük net doğum izni ücreti 444.44 lira, aylık 13 bin 333 liraya denk geliyor. Toplam net doğum izni ücreti 49 bin 777 liraya ulaşıyor.





857 TL SÜT PARASI

Çalışan anneler süt parası diğer adıyla emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Sigortalı çalışanların son bir yılda 120 gün prim ödemiş olması koşulu bulunuyor. Emzirme ödeneği diğer adıyla süt parası kendi çalışmalarından dolayı SGK'dan gelir, maaş alan kadınlar ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. Bu yıl için emzirme ödeneği 857 liraya çıkarken, iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak.





İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Asgari ücretin brüt 20 bin 2 liraya yükselmesiyle günlük asgari ücret de 666.75 lira oldu. İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük asgari ücretin yarısından, ayakta tedavide de üçte ikisinden az olamıyor. Buna göre günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde en az 333.38 lira, ayakta tedavide de 444.50 liraya uygulanacak. Çırak, stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 166.69 lira, ayakta tedavide 222.25 lira olacak.





YENİ DOĞAN VE KREŞ DESTEĞİ

Devlet çalışan anneye kreş desteği de veriyor. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten yararlanıyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı. Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan bütün annelere çocuk parası veriliyor. Yeni doğan çocuk yardımı kapsamında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeme yapılıyor. Çocuk yardımı için internetten olduğu gibi kaymakamlıklara da başvurulabiliyor.