1-2-3-4 çocuklu anneye 70.345 TL ödeme yapılacak! 5’i 1 arada müjde geldi! 120 gün primi olanlar...

857 TL SÜT PARASI Çalışan anneler süt parası diğer adıyla emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Sigortalı çalışanların son bir yılda 120 gün prim ödemiş olması koşulu bulunuyor. Emzirme ödeneği diğer adıyla süt parası kendi çalışmalarından dolayı SGK'dan gelir, maaş alan kadınlar ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. Bu yıl için emzirme ödeneği 857 liraya çıkarken, iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak. İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ Asgari ücretin brüt 20 bin 2 liraya yükselmesiyle günlük asgari ücret de 666.75 lira oldu. İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük asgari ücretin yarısından, ayakta tedavide de üçte ikisinden az olamıyor. Buna göre günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde en az 333.38 lira, ayakta tedavide de 444.50 liraya uygulanacak. Çırak, stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 166.69 lira, ayakta tedavide 222.25 lira olacak.





YENİ DOĞAN VE KREŞ DESTEĞİ

Devlet çalışan anneye kreş desteği de veriyor. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten yararlanıyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı. Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan bütün annelere çocuk parası veriliyor. Yeni doğan çocuk yardımı kapsamında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeme yapılıyor. Çocuk yardımı için internetten olduğu gibi kaymakamlıklara da başvurulabiliyor.



CENAZE ÖDENEĞİ 3.385 LİRA OLDU

SOSYAL Güvenlik Kurumu iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Geçen yıl 2 bin 54 lira olan cenaze ödeneği bu yıl için 3 bin 385 lira oldu.