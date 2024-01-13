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Tarihi zirve! Ortalık yerle yeksan olacak! Altının 17 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın...

ABD'den gelen sürpriz ekonomik verilerin ardından ons altın fiyatları hızla yükselişe geçerken, Türkiye'de gram altın fiyatları da ons altın ve dolar/TL kurlarındaki artışın etkisiyle tarihi zirvelere ulaştı. Altın piyasasında yaşanan bu gelişmeler, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatini çekiyor. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin altında kalması, ons altının değer kazanmasını hızlandırdı.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 10:22 Güncelleme 13 Ocak 2024, 10:24
Tarihi zirve! Ortalık yerle yeksan olacak! Altının 17 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın...

Ons altın fiyatları, 2059 dolara kadar yükselirken, gram altın fiyatları da 1992 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Teknik analiz açısından, ons altında 2040 ve 2060 dolar seviyeleri direnç, 2020 ve 2010 dolar seviyeleri ise destek olarak izleniyor. Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar/TL'deki artışın etkisiyle rekor seviyelere tırmandı. Gram altın, şu anda yüzde 1,81 artışla 1990 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 378 liradan, cumhuriyet altını ise 13 bin 896 liradan satılıyor.

İslam Memiş'ten 2024 Altın Fiyatları Tahmini

İslam Memiş'in yaptığı açıklamaya göre, ons altın fiyatı geçtiğimiz haftayı 2043 dolar seviyesinde kapattı. Dolar endeksindeki yükselişle birlikte 2030 dolarlık destek seviyesinin altına düşüldüğü gözlemlenmişti. Ancak, haftalık kapanış 2043 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Teknik olarak ons altın fiyatlarının 2030-2070 dolar aralığını takip edeceğiz. Gram altın fiyatları için serbest piyasada 100 liralık bir makas aralığı bulunuyor ve bu durum geçerliliğini koruyor. 100 liralık makas, yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Gram altın fiyatları, serbest piyasada 2060 TL seviyesinden kapanış yaptı.

2024 yılının ilk çeyreğinde takip edilen seviye, 2150-2200 TL aralığı olarak belirlendi. Düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi bekleniyor. Altın yatırımcıları için satış yapmak için henüz erken olduğu ve yeni zirvelerin geleceği ifade edildi.

ABD Enflasyon Verisi ve Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Enflasyonun düşük çıkması halinde altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklentisi var. İç piyasada ise yaklaşan seçimler, adaylar, İsrail-Filistin savaşı ve iç ekonomik verilerin takibi sürüyor.

13 Ocak 2024 Tarihli Güncel Altın Fiyatları

13 Ocak 2024 tarihinde altın piyasasında güncel fiyatlar, yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir gösterge niteliğinde. Altın çeşitlerine göre alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Çeyrek Altın Fiyatları (13 Ocak 2024):
    • Yeni çeyrek alış: 3.337 TL
    • Yeni çeyrek satış: 3.389 TL
    • Eski çeyrek alış: 3.326 TL
    • Eski çeyrek satış: 3.379 TL

  • Yarım Altın Fiyatları:
    • Yeni yarım alış: 6.673 TL
    • Yeni yarım satış: 6.769 TL
    • Eski yarım alış: 6.653 TL
    • Eski yarım satış: 6.738 TL

  • Tam Altın Fiyatları (13 Ocak 2024):
    • Yeni tam alış: 13.306 TL
    • Yeni tam satış: 13.496 TL
    • Eski tam alış: 13.286 TL
    • Eski tam satış: 13.476 TL

Bu gelişmeler, hem yatırımcıların hem de ekonomiyle ilgilenen vatandaşların dikkatini çekiyor. Ons altın ve gram altın fiyatlarındaki artış, jeopolitik gelişmeler ve global ekonomik verilerle yakından ilişkili. Özellikle ABD'den gelen ekonomik veriler ve Ortadoğu'daki jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Gram altın fiyatlarındaki artış, Türkiye'deki yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkarken, çeşitli altın türlerindeki güncel fiyatlar da yatırımcıların kararlarına yön veriyor.

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Not: Burada yer alan bilgiler, İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiştir ve takvim.com.tr tarafından haberleştirilmiştir. Bu haber, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve okuyucuların kendi araştırmalarını yapmaları önerilir.

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