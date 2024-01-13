Tarihi zirve! Ortalık yerle yeksan olacak! Altının 17 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın...

2024 yılının ilk çeyreğinde takip edilen seviye, 2150-2200 TL aralığı olarak belirlendi. Düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi bekleniyor. Altın yatırımcıları için satış yapmak için henüz erken olduğu ve yeni zirvelerin geleceği ifade edildi.

13 Ocak 2024 tarihinde altın piyasasında güncel fiyatlar, yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir gösterge niteliğinde. Altın çeşitlerine göre alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Altın fiyatları, Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Enflasyonun düşük çıkması halinde altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklentisi var. İç piyasada ise yaklaşan seçimler, adaylar, İsrail-Filistin savaşı ve iç ekonomik verilerin takibi sürüyor.

Tam Altın Fiyatları (13 Ocak 2024) : Yeni tam alış: 13.306 TL Yeni tam satış: 13.496 TL Eski tam alış: 13.286 TL Eski tam satış: 13.476 TL

:

Bu gelişmeler, hem yatırımcıların hem de ekonomiyle ilgilenen vatandaşların dikkatini çekiyor. Ons altın ve gram altın fiyatlarındaki artış, jeopolitik gelişmeler ve global ekonomik verilerle yakından ilişkili. Özellikle ABD'den gelen ekonomik veriler ve Ortadoğu'daki jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Gram altın fiyatlarındaki artış, Türkiye'deki yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkarken, çeşitli altın türlerindeki güncel fiyatlar da yatırımcıların kararlarına yön veriyor.

Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı Hesaplamak İçin Tıklayınız!

Not: Burada yer alan bilgiler, İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiştir ve takvim.com.tr tarafından haberleştirilmiştir. Bu haber, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve okuyucuların kendi araştırmalarını yapmaları önerilir.