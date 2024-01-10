Son dakika: Kentsel dönüşümde faiz ve kira desteği! Yarısı Bizden kampanyasında İstanbul detayı! Taşınma desteği 100 bin TL oldu

Evi dönüşüme giren vatandaşlara devlet tarafından verilen kira desteklerinde artışa gidildi. Peki kimler bu destekten yararlanabiliyor? Başvurular nereye yapılacak? İşte detaylar...
'İSTANBUL'DA KİRA YARDIMI YÜZDE 57 ARTTI'
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Devlet kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımları veriyor ve bu yardımlar her yıl belli oranlarda artırılıyor. Geçen yıl 1 Nisan itibarıyla kira yardımları artırılmıştı. 2024 yılın da bir güncelleme oldu. İstanbul'da kira desteği 3500 TL'den yaklaşık yüzde 57 oranında artışla 5500 TL seviyesine çıkarıldı. Bununla beraber ikinci kategoride yer alan iller olan Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de de 3 bin TL olan kira yardımları yüzde 50 zamla 4500 TL'ye çıkarıldı.