Son dakika: Kentsel dönüşümde faiz ve kira desteği! Yarısı Bizden kampanyasında İstanbul detayı! Taşınma desteği 100 bin TL oldu

100 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ!

Bu çerçevede özellikle Yarısı Bizden kampanyasında İstanbul için verilecek destekte aslında taşınmazı tahliye edecek kişiler için 100 bin TL olarak planlandı.

Yarısı Bizden kampanyası dışında da kentsel dönüşüm çerçevesinde kiracıların kiraladıkları taşınmazı tahliye etmeleri durumunda 2 kat bir destek verilmesi söz konusu oluyor. Buna illerden örnek vermek gerekirse İstanbul'da kiracılara verilecek kentsel dönüşüm taşınma yardımı 11 bin TL seviyesine çıkarken, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de bu tutar 9 bin TL'ye yükseltilmiş oldu. Diğer büyükşehirlerde de aslında bu tutar 7500 TL seviyesine çıkarıldı. Normal yörelerde de bu rakam 6 bin TL'ye yükseltilmiş olacak.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Kira yardımı başvurularının yapılabilmesi için riskli yapı türlerinde bir sürecin başlamış olması gerekiyor. Kira yardımı başvuruları belirlenen müdürlükler ya da belediyeler tarafından inceleniyor. Uygun bulunması halinde 18 aya kadar bu destekler veriliyor.

DEVLET BANKALARI VEYA ANLAŞMALI BANKALARLA KREDİ İMKANI

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında özellikle konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine ve riskli alanlarda en az 1 yıl oturan kiracılara veya sınırlı ayni hak sahiplerine devlet bankaları ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile kentsel dönüşüm kredisi kullandırılabiliyor.