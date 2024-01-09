86 maddelik yeni torba yasada neler var 2024? Bağkur tescil affı çıktı mı? 2. torba yasada EYT’liye staj çıraklık, 5000 prim, 3600’den kısmi emeklilik verilecek mi?

Geçtiğimiz aylarda meclisten geçen kısımlar, ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeriyordu. Ancak, yasanın tamamının meclisten geçmesiyle birlikte birçok vatandaşı doğrudan ilgilendiren konuların da hayata geçirilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz aylarda meclisten geçen kısımlar, ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeriyordu. Ancak, yasanın tamamının meclisten geçmesiyle birlikte birçok vatandaşı doğrudan ilgilendiren konuların da hayata geçirilmesi bekleniyor.
2. TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ekonomiye dair birçok maddenin yer aldığı torba yasa teklifi 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş ve ilk görüşmede 42 maddelik teklif onaylanmıştı.Torba yasa görüşmeleri devam ederken Meclis yeni yıl tatiline girdi. Son olarak Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve ödemeler tamamlandı. 16 Ocak tarihinde yeniden açılacak olan Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.
TORBA YASADA NELER VAR?
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ikinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olacağını belirterek, yasada ayrıca emeklilik düzenlemesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro düzenlemelerinin de yer almasının beklendiğini söyledi.
TORBA YASA İÇERİĞİ NE?
Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.
Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.
Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.
Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.
Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.
Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.
Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak.
Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor. Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmasına karar verildi. İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.
3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.
BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ
Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma uzun süredir gündemde yer alıyor.
Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak.
Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.
EV KADINLARINA AYLIK DESTEK
Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.
Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.
Torba yasanın yeni yılın bu ilk gülerinde mecliste görüşülmesi bekleniyor.
Bağkur tescil affı çıktı mı? 2. torba yasada EYT'liye staj çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik verilecek mi?
Yeni torba yasada Bağ-Kur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası, 5000 primle emeklilik maddeleri yer almıyor.