Memur ve emekli zamlarının ardından gözler, Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelere çevrildi. 2024 Ocak aile destek ödemeleri için zam haberleri merakla bekleniyor. Peki, Ocak ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 aile destek paketi zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

2024 OCAK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Aralık ayına ait Aile destek ödemeleri 8 Aralık'ta yattı. Ocak 2024 ödemelerinin de Ocak ayının ikinci haftası içerisinde yatması bekleniyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.