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Ocak ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 aile destek paketi zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Aile Destek Programı kapsamında yer alan vatandaşlar, yeni yılın ilk ayında bekledikleri artışla birlikte aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyor. Aile Destek Programı, Temmuz 2023-Haziran 2024 döneminde de hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta destek sağlamaktadır. Peki, Ocak ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 aile destek paketi zamlı mı yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 06:09 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:02
Ocak ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 aile destek paketi zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Memur ve emekli zamlarının ardından gözler, Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelere çevrildi. 2024 Ocak aile destek ödemeleri için zam haberleri merakla bekleniyor. Peki, Ocak ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 aile destek paketi zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

2024 OCAK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayına ait Aile destek ödemeleri 8 Aralık'ta yattı. Ocak 2024 ödemelerinin de Ocak ayının ikinci haftası içerisinde yatması bekleniyor.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 NE KADAR OLDU?

Aile Destek ödemesi zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

2023 yılında Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL

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