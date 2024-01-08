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SON DAKİKA I 8 Ocak piyasalarda gün sonu I Borsa ve altın kazandırdı! İşte döviz, altın ve BIST 100'de son durum...

SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ... 8 Ocak'ta gün içinde en düşük 7.667,85, en yüksek 7.824,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,49 değer kazanarak 7.818,89 puandan tamamladı. Peki altın yükseldi mi? Dövizde son durum ne? İşte piyasalarda gün sonu...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 19:16 Güncelleme 08 Ocak 2024, 19:16
SON DAKİKA I 8 Ocak piyasalarda gün sonu I Borsa ve altın kazandırdı! İşte döviz, altın ve BIST 100’de son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 190,17 puan artarak 7.818,89 puandan kapandı.

▶️ Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

BIST 100 endeksi, güne 39,12 puan ve yüzde 0,51 artışla 7.667,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.667,85, en yüksek 7.824,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,49 artışla 7.818,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,73, hizmetler endeksi yüzde 1,85, teknoloji endeksi yüzde 0,83 ve sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 250,47 puan ve yüzde 3,05 kazançla 8.463,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2033 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 2033 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 50 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 41,43'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,8133 lira, satışta 29,9327 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,7505 lira, satışta 29,8698 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2750, dolar/yen paritesi de 143,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 azalışla 76 dolardan işlem görüyor.

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