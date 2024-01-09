Meclis’in öncelikli gündemi kripto para! Gri liste defteri kapanacak

MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK AK Parti Grubu ve ilgili bakanlıklar kripto para ile ilgili yasa teklifi üzerindeki çalışmaları sürdürüyor. TBMM önümüzdeki hafta açıldığında teklifin Meclis gündemine taşınıp hızla yasalaştırılması planlanıyor.

Böylece şubat ayı içinde toplanacak FATF Genel Kurulu öncesi düzenleme yapılacağı için Türkiye de tüm kriterleri karşılamış olacak. Meclis gündemine taşınacak yasa teklifi, kara para aklama, terör örgütleri başta olmak üzere organize suç örgütlerinin finansman hareketlerinin kısıtlanması, bu suça karışmış kişilerin mal varlıklarına el konulmasının kolaylaştırılması gibi önlemler içeriyor.

-Kripto varlıkların yasal çerçevesi çizilecek, vergilendirme yapılacak.

-Bu varlıklar üzerinden kara para aklanmasının önüne geçilecek.