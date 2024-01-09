15 bin TL ödeme! Ocak 2024 emekli promosyon zamlı ücret listesi çıktı! SSK, BAĞ-KUR’a tık diye yatıyor! 7.500-8.000 TL alana...

2024 yılında emeklilere yapılacak olan banka promosyonlarına dair beklentiler ve gelişmeler merak konusu. Bazı uzmanların iddialarına göre, 2024 banka promosyonlarına ciddi bir zam yapılabilir. Şu an için en yüksek 12 bin 500 TL olan banka promosyonlarına, 15 bin TL ila 20 bin TL arasında bir artış yapılacağı konuşuluyor.

Emeklilere yönelik olarak, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre 2024 emekli maaş zammının en az %37,47 olması kesinleşmiş durumda. Ancak bu oranın daha da yükselebileceği gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarda 'refah payı' ilavesi talep ediyor.