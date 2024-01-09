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15 bin TL ödeme! Ocak 2024 emekli promosyon zamlı ücret listesi çıktı! SSK, BAĞ-KUR'a tık diye yatıyor! 7.500-8.000 TL alana...

2024 emekli maaş promosyonlarına dair dikkat çekici bir artış gündemde. Emeklilere yönelik banka promosyonlarında 20 bin TL'lik bir artışın söz konusu olabileceği konuşuluyor. Bu gelişmeler, emekliler arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. 2024 emekli maaş zammı için ise "refah payı" tartışmalarının devam ettiği biliniyor. Emekli maaşlarında %37,47 oranında bir zammın kesinleştiği ancak bu oranın daha da yükselmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Peki, en yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 07:02 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:03
15 bin TL ödeme! Ocak 2024 emekli promosyon zamlı ücret listesi çıktı! SSK, BAĞ-KUR’a tık diye yatıyor! 7.500-8.000 TL alana...

2024 yılında emeklilere yapılacak olan banka promosyonlarına dair beklentiler ve gelişmeler merak konusu. Bazı uzmanların iddialarına göre, 2024 banka promosyonlarına ciddi bir zam yapılabilir. Şu an için en yüksek 12 bin 500 TL olan banka promosyonlarına, 15 bin TL ila 20 bin TL arasında bir artış yapılacağı konuşuluyor.

Emeklilere yönelik olarak, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre 2024 emekli maaş zammının en az %37,47 olması kesinleşmiş durumda. Ancak bu oranın daha da yükselebileceği gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarda 'refah payı' ilavesi talep ediyor.

Temmuz 2024'te asgari ücrete yeni bir ara zam yapılamayacağı önceden açıklanmış olmasına rağmen, emekliler, kendilerine de ara zam yapılmayacaksa 2024 emekli maaş zammının %50'ye çekilmesini istiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli maaşlarına yönelik yeni bir zam çalışması yaptığı ve bu çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirildikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı ifade ediliyor.

Memur emeklisi ile aradaki 11.68 puanlık farkın refah payı ile kapatılacağı iddia edilirken, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerinde olabileceği konuşuluyor.

Konuyla ilgili gelişmeler ve detaylar için resmi açıklamalar bekleniyor...

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