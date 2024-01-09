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EYT olmadan şartlar belli oldu! 1997-2001-2012-2015 SGK girişlilere 10-15 yılla erken emeklilik kapısı açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında çalışanlar, umutlarını kademeli emeklilik konseptine taşıdı. Bu sistem, belirli şartların karşılanması durumunda çalışanlara kısmi emeklilik fırsatı sunuyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 07:39 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:39
EYT olmadan şartlar belli oldu! 1997-2001-2012-2015 SGK girişlilere 10-15 yılla erken emeklilik kapısı açıldı

Düzenlemeyle birlikte çalışanlar, kademeli emeklilikte belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi emeklilik imkanından yararlanabilecek. Bu sistemin getirdiği esneklik, emeklilik planlarını bireylerin ihtiyaçlarına daha uygun hale getirme şansını beraberinde getiriyor.

EYT'Yİ KAÇIRANLARA KISMİ EMEKLİLİK

Daha önce Ekonomist Muhammet Bayram'ın konu hakkında yapmış olduğu değerlendirme şöyleydi:

Kısmi emeklilikle beraber EYT yasasının çıkması bir umut olmuştu, yaş şartının ortadan kaldırılması bekleniyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdede kısmi emeklilikle alakalı primi ödemeye gücü yetmiyorsa burada yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilir.



Eğer yaş şartı kaldırılmasa dahi prim sayıları yetmiyorsa devletimiz borçlanma imkanı getirerek prim günleri tamamlanabilir.



Kadınlarda emeklilik yaşının esnetilebileceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Hatta ev hanımlarının erken emekliliğine ilişkin bir husus vardı. Ev hanımlarının emeklilik priminin 3'te 1'inin devlet tarafından karşılanacağını söylemişti. Kadınlarımız 3'te 1 oranında daha kısa süredde emekliliklerini tamamlamış oluyor.''

Kademeli Emeklilik: Detaylar ve Beklentiler

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor. Ancak, bu konuda henüz resmi bir düzenleme yapılmamış durumda. İlgili şartlar, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Kademeli emeklilikle ilgili beklentiler, işçilere esneklik ve emeklilik dönemlerini kademeli olarak planlama imkanı sunmasıyla öne çıkıyor. Ancak, bu sistemin yasal bir dayanağı henüz olmadığı için detaylar belirsizliğini koruyor.

Kademeli emeklilikle ilgili yapılacak düzenlemelerin gözlemlendiği "torba yasa" gibi genel düzenlemelerde açıklamalar yapıldığında netlik kazanması bekleniyor. Kamuoyu, gelecekteki düzenlemeleri ve detayları merakla bekliyor.

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