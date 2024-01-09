EYT olmadan şartlar belli oldu! 1997-2001-2012-2015 SGK girişlilere 10-15 yılla erken emeklilik kapısı açıldı





Kadınlarda emeklilik yaşının esnetilebileceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Hatta ev hanımlarının erken emekliliğine ilişkin bir husus vardı. Ev hanımlarının emeklilik priminin 3'te 1'inin devlet tarafından karşılanacağını söylemişti. Kadınlarımız 3'te 1 oranında daha kısa süredde emekliliklerini tamamlamış oluyor.''

Kademeli Emeklilik: Detaylar ve Beklentiler Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor. Ancak, bu konuda henüz resmi bir düzenleme yapılmamış durumda. İlgili şartlar, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Kademeli emeklilikle ilgili beklentiler, işçilere esneklik ve emeklilik dönemlerini kademeli olarak planlama imkanı sunmasıyla öne çıkıyor. Ancak, bu sistemin yasal bir dayanağı henüz olmadığı için detaylar belirsizliğini koruyor.

Kademeli emeklilikle ilgili yapılacak düzenlemelerin gözlemlendiği "torba yasa" gibi genel düzenlemelerde açıklamalar yapıldığında netlik kazanması bekleniyor. Kamuoyu, gelecekteki düzenlemeleri ve detayları merakla bekliyor.