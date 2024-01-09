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4D'li taşerona kadro için talepler sıralandı! Gözler Meclis'te, 100 bin kişi listeye alındı! Belediye şirket işçileri, KİT, şoför, TYP'liler...

Yılbaşı öncesinde Meclis’te gerçekleştirilen bütçe çalışmaları ve torba yasa görüşmeleri, taşeron işçilere kadro düzenlemesiyle ilgili beklentileri beraberinde getirdi. Meclis, yeni yıl öncesinde tatile girmeden önce bir dizi önemli karar almıştı. Bu kapsamda gözler taşeron işçilerin kadro düzenlemesine çevrildi. Peki, taşerona kadro gelecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 08:30 Güncelleme 09 Ocak 2024, 08:30
4D’li taşerona kadro için talepler sıralandı! Gözler Meclis’te, 100 bin kişi listeye alındı! Belediye şirket işçileri, KİT, şoför, TYP’liler...

TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda yapılan çalışmalar, ekonomiye ilişkin kabul edilen kanun teklifi ile bir döneme damgasını vurdu. Ancak, Meclis'in açılış tarihinin belli olması, taşerona kadro beklentisi olanları heyecanlandırdı. 3600 ek gösterge, Bağ-kur prim eşitleme, ev hanımlarına emeklilik gibi konularda beklentisi olanlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor.

TAŞERONA KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda yılbaşı öncesinde bazı kanun teklifleri kabul edildi. Torba yasanın ilk 43 maddesi arasında taşerona kadro çalışmaları yer almıyordu. İkinci 43. maddelik paketle ilgili çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile 120 milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.

TBMM'de kabul edilen maddeler ise şu şekilde;

Teklifle, çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak. Denizcilik ile ilgili cezalar arttırılacak. Sosyal içerik üreticileri, metin, görüntü, ses, video gelirleri gelir vergisinden müstesna olacak. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılacak.

Ancak taşerona kadro çalışmaları şu an için torba yasada yer almıyor. Meclis çalışmalarına tekrar 16 Ocak tarihinde başlayacak ve torba yasa kanun teklifi ele alınacak.

MECLİS'TE İLK GÜNDEM YARGI PAKETİ VE MAAŞ ZAMLARI!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yıla 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek.

Memur ve emekli maaş zamlarının da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO GELECEK Mİ?

Torba yasa ile birlikte taşerona kadro çalışmasının yürürlüğe girmesi bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimize eklenecektir.

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