4D’li taşerona kadro için talepler sıralandı! Gözler Meclis’te, 100 bin kişi listeye alındı! Belediye şirket işçileri, KİT, şoför, TYP’liler...

TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda yapılan çalışmalar, ekonomiye ilişkin kabul edilen kanun teklifi ile bir döneme damgasını vurdu. Ancak, Meclis'in açılış tarihinin belli olması, taşerona kadro beklentisi olanları heyecanlandırdı. 3600 ek gösterge, Bağ-kur prim eşitleme, ev hanımlarına emeklilik gibi konularda beklentisi olanlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor.

TAŞERONA KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK? TBMM Genel Kurulu'nda yılbaşı öncesinde bazı kanun teklifleri kabul edildi. Torba yasanın ilk 43 maddesi arasında taşerona kadro çalışmaları yer almıyordu. İkinci 43. maddelik paketle ilgili çalışmaların ilk etabı tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile 120 milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.