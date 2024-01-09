2024 memurların yemek ücretleri ne kadar oldu? Kadrolu, sözleşmeli memurların zamlı yemek ücreti kaç TL? Ne zaman ödenecek?

Yayımlanan tebliğe göre, devlet memurlarının ve sözleşmeli personelin 2024 yılındaki öğle yemeği bedelleri belirlendi. Peki, yemek ücretleri yeni yılda ne kadar zamlandı? İşte merak edilenler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memurlardan bu yıl 7,70-31,41 lira, sözleşmeli personelden 9,37-37,55 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

NE ZAMAN YATACAK?

15 Ocak 2024'ten 14 Ocak 2025'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 7,70 lira ile 31,41 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 9,37 lira ile 37,55 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.