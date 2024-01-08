Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2023’te otomotiv, emlak ve gıda sektörlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğa 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz, 2023 yılı içerisinde otomotiv, emlak ve gıda sektörleri, fahiş fiyatlar ve stokçulukla mücadele kapsamında 18 bin 780 gerçek ve tüzel kişiyi denetleyerek, uygulamalara aykırı davranan 2 bin 528 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulamıştır. İç piyasaların düzenlenmesi, fahiş fiyatların önüne geçilmesi, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetlerin düzenlenmesi ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını piyasadan karşılarken herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesi adına da, denetimlerimiz 2023 yılında da detaylı bir şekilde devam etmiştir. Denetim çalışmalarına ilişkin olarak, otomotiv ticareti ve otomotivde stokçuluk fiillerine yönelik denetimlerde 2 bin 144 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespiti yapılan 656 gerçek ve tüzel kişiye 375 milyon 417 bin 64 TL idari para cezası, emlak sektörüne yapılan denetimlerde bin 899 gerçek ve tüzel kişiden bin 201 aykırı fiilde bulunan gerçek ve tüzel kişiye 91 milyon 207 bin 655 TL, gıda sektöründe fahiş fiyat denetimlerinde ise 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 135 milyon 601 bin 162 TL idari para cezası uygulanmıştır.