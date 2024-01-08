Emekliye 15 Ocak’ta maaşa ek zam farkı yatacak! 15 günlük ödeme takvimi belli oldu! O tarihte...

Maaş tabloları, polis, hemşire, asker, doktor ve diğer tüm memur gruplarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Meslek gruplarına göre maaş farklılıkları da güncel tablolar üzerinden hesaplanacak ve memurlar, alacakları maaşlarına dair detayları öğrenebilecekler.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerindeydi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklinin zam oranı ortaya çıktı. Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 31,5 oranında enflasyon farkına hak kazandı.