SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye 15 Ocak'ta maaşa ek zam farkı yatacak! 15 günlük ödeme takvimi belli oldu! O tarihte...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini paylaştıktan sonra, memur ve memur emeklisinin maaş zammı da netlik kazandı. Memurlar, 15 Ocak tarihi itibariyle güncellenen maaş tablosuna göre hesaplanan zamlı maaşlarını alacaklar. Bu tarihte yatırılacak maaşlar, yeni zam oranının da eklenmesiyle birlikte memurların mali durumlarında olumlu bir değişiklik sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 08:05 Güncelleme 08 Ocak 2024, 08:05
Emekliye 15 Ocak’ta maaşa ek zam farkı yatacak! 15 günlük ödeme takvimi belli oldu! O tarihte...

Maaş tabloları, polis, hemşire, asker, doktor ve diğer tüm memur gruplarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Meslek gruplarına göre maaş farklılıkları da güncel tablolar üzerinden hesaplanacak ve memurlar, alacakları maaşlarına dair detayları öğrenebilecekler.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerindeydi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklinin zam oranı ortaya çıktı.

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 31,5 oranında enflasyon farkına hak kazandı.



Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

MEMURLARIN MAAŞ FARKLARI VE ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ALACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE REFAH PAYI I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! İşte refah payı ve ek zam tablosu! Hangi artışlar yapılacak?
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum
ÖZEL | takvim.com.tr’nin ’sakatlık’ sorusuna Davinson Sanchez’den çok ilginç cevap!
SON DAKİKA