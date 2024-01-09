7.940,33 TL oldu! Zam yapıldı!

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir? İşsizlik maaşı alabilmek için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda belirtilen şartların karşılanması gerekiyor. Bu şartlar arasında, kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak, son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve iş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün süresince hizmet akdine tabi olmak bulunmaktadır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu ve Süreci İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR'a bizzat ya da www.iskur.gov.tr ve https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu linkleri üzerinden yapılabilir. Başvurular, sigortalının iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sonuçları ve Ödemeler İŞKUR'a yapılan başvurular genellikle başvuru yapılan ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı, hak kazanan kişilere belirtilen banka hesap numaralarına aylık olarak ödenir. Eğer işsizlik maaşı alırken kişi işe girerse, işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı, alma süresi dolduruluncaya kadar devam eder. Bu durum, işsizlik sigortası kapsamında sağlanan bir güvencedir ve işçinin yeniden işsiz kalması durumunda ekonomik destek sağlar.