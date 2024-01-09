7.940,33 TL oldu! Zam yapıldı!

İşsizlik maaşı, sigortalı işçilerin işsiz kaldıklarında ve yasal şartları sağladıklarında hak kazandıkları maaştır. Bu maaş, işçinin iş bulma sürecinde asgari geçimini sağlamak amacıyla belirli bir süre ödenir ve işsizlik sigortası kapsamında alınan bu ödenek, işçi için bir güvence oluşturur.
2024 İşsizlik Maaşı Miktarları
2024 yılında işsizlik maaşının miktarları, asgari ücret artışıyla birlikte yükseldi. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar olabiliyor. 2024 yılında geçerli olan işsizlik maaşı, en düşük 7.940,33 TL ve en yüksek 15.880,66 TL olarak belirlendi.
Maaş Hesaplaması ve Örnekler
2024 yılında işsizlik maaşları, 4 aylık brüt ücret ortalamasına göre hesaplanır. Örneğin, 20.002,50 TL brüt ücret ortalamasına sahip bir kişi, 8.001,00 TL işsizlik maaşı alabilir. Bu hesaplamada, brüt ücret ortalamaları ve yasal yüzde oranlar dikkate alınır.