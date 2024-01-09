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7.940,33 TL oldu! Zam yapıldı!

2024 yılında, asgari ücrete yapılan yüzde 49,11'lik artış, işsizlik maaşlarında önemli bir değişikliğe yol açtı. Bu artış, işsizlik maaşlarının hem en düşük hem de en yüksek seviyelerini etkileyerek, sigortalı işçiler için mali anlamda önemli bir güncelleme oldu. İşsizlik maaşı, sigortalıların son dört aydaki brüt ücret ortalamasının yüzde 40'ı kadar olup, binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisine tabi tutuluyor. Ancak, maaşın brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşması mümkün değildir.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 09:27 Güncelleme 09 Ocak 2024, 09:27
7.940,33 TL oldu! Zam yapıldı!

İşsizlik maaşı, sigortalı işçilerin işsiz kaldıklarında ve yasal şartları sağladıklarında hak kazandıkları maaştır. Bu maaş, işçinin iş bulma sürecinde asgari geçimini sağlamak amacıyla belirli bir süre ödenir ve işsizlik sigortası kapsamında alınan bu ödenek, işçi için bir güvence oluşturur.

2024 İşsizlik Maaşı Miktarları

2024 yılında işsizlik maaşının miktarları, asgari ücret artışıyla birlikte yükseldi. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar olabiliyor. 2024 yılında geçerli olan işsizlik maaşı, en düşük 7.940,33 TL ve en yüksek 15.880,66 TL olarak belirlendi.

Maaş Hesaplaması ve Örnekler

2024 yılında işsizlik maaşları, 4 aylık brüt ücret ortalamasına göre hesaplanır. Örneğin, 20.002,50 TL brüt ücret ortalamasına sahip bir kişi, 8.001,00 TL işsizlik maaşı alabilir. Bu hesaplamada, brüt ücret ortalamaları ve yasal yüzde oranlar dikkate alınır.

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

İşsizlik maaşı alabilmek için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda belirtilen şartların karşılanması gerekiyor. Bu şartlar arasında, kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak, son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve iş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün süresince hizmet akdine tabi olmak bulunmaktadır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu ve Süreci

İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR'a bizzat ya da www.iskur.gov.tr ve https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu linkleri üzerinden yapılabilir. Başvurular, sigortalının iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sonuçları ve Ödemeler

İŞKUR'a yapılan başvurular genellikle başvuru yapılan ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı, hak kazanan kişilere belirtilen banka hesap numaralarına aylık olarak ödenir. Eğer işsizlik maaşı alırken kişi işe girerse, işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı, alma süresi dolduruluncaya kadar devam eder. Bu durum, işsizlik sigortası kapsamında sağlanan bir güvencedir ve işçinin yeniden işsiz kalması durumunda ekonomik destek sağlar.

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