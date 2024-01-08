PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti

Alaska Havayolları'nın Portland- Ontario seferini gerçekleştiren Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopması havacılık sektörünü alarma geçirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti

Alaska Havayolları'nın Portland- Ontario seferini gerçekleştiren Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopması havacılık sektörünü alarma geçirdi. THY de filosundaki 5 'Boeing 737 MAX 9' uçağını seferden çektiğini duyurdu. "Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir" diyen THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şu açıklamayı yaptı:



"Alaska Airlines'ın uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosundaki 5 Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir.

Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA