THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti

Alaska Havayolları'nın Portland- Ontario seferini gerçekleştiren Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopması havacılık sektörünü alarma geçirdi. THY de filosundaki 5 'Boeing 737 MAX 9' uçağını seferden çektiğini duyurdu. "Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir" diyen THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şu açıklamayı yaptı:
"Alaska Airlines'ın uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosundaki 5 Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir.
Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır."