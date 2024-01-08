THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti

Alaska Havayolları'nın Portland- Ontario seferini gerçekleştiren Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopması havacılık sektörünü alarma geçirdi. THY de filosundaki 5 'Boeing 737 MAX 9' uçağını seferden çektiğini duyurdu. "Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir" diyen THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şu açıklamayı yaptı: