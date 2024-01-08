"Tanışmaya hazır mısınız?" | Yerli ve milli gurur Togg'un yeni modelinden ilk görüntüler: Boydan boya uzanan kırmızı led detayı...

Togg , X platformu üzerinden yeni sedan modeline ilişkin, "Tanışmaya hazır mısınız? CES 2024 için geri sayım başladı" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımında, logonun konumlandırıldığı bagaj kapağı, ve boydan boya uzanan kırmızı led detayı dikkatleri üzerine çekti.

Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sergileneceğini belirterek, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi.







TOGG'UN KAÇ MODELİ VAR?

Yerli otomobil TOGG'un toplamda 5 modeli bulunuyor. Bu yıl satılan T10X modeli C-Segment SUV olarak piyasaya çıkacak. Onun haricinde TOGG T10S C-segment Sedan, TOGG T8CX C-segment Xcoupe, TOGG T8X B-segment SUV ve TOGG 10V C-segment MPV olarak satılacak.



TOGG MODELLERİ