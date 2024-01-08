Clio’dan, Egea’dan bile daha ucuz sıfır otomobil müjdesi! Kia ve Toyota tabuları yıktı: 250.000 TL indirdi!

Kia'nın Dev İndirimleri
Kia, otomobil üreticisi olarak Stonic, Sportage ve EV6 modellerinde dikkat çekici indirimler yapıyor. Güncel Kia fiyat listesine göre, EV6 modelinin tüm versiyonlarında 250.000 TL indirim göze çarpıyor.
- Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Cool SUV: 1.100.000 TL satış fiyatı.
- Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: Kampanyalı olarak 1.110.900 TL'den satışa sunuluyor.
Kia'nın EV6 elektrikli modelindeki 250 bin TL indirim ve Stonic SUV modelinin cazip fiyatları, otomobil piyasasında büyük ilgi görüyor. İşte Kia modellerinin güncel fiyat listesi: