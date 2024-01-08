Clio’dan, Egea’dan bile daha ucuz sıfır otomobil müjdesi! Kia ve Toyota tabuları yıktı: 250.000 TL indirdi!

Otomobil almak isteyenler için Kia ve Toyota markalarından büyük bir sürpriz geldi. Yeni yılda stokları eritmek amacıyla başlatılan dev kampanyalar kapsamında, müşterilere 250 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 1 aylık bir süreleri bulunuyor.