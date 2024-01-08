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Günlük kirada bildirim dönemi: Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik 1 Ocak'ta uygulanmaya başladı!

1 Ocak'ta uygulanmaya başlayan yönetmelik kapsamında evini tek seferde 100 gün veya daha kısa süreyle kiralayan mülk sahipleri, apartman sakinlerinden onay alıp, gerekli evrakı hazırladıktan sonra e-Devlet üzerinden Turizm Bakanlığı'na yapacağı başvuruyla 'Turizm Amaçlı Konut' belgesine sahip olacak. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Günlük kirada bildirim dönemi: Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik 1 Ocak’ta uygulanmaya başladı!

1 Ocak'ta uygulanmaya başlayan yönetmelik kapsamında evini tek seferde 100 gün veya daha kısa süreyle kiralayan mülk sahipleri, apartman sakinlerinden onay alıp, gerekli evrakı hazırladıktan sonra e-Devlet üzerinden Turizm Bakanlığı'na yapacağı başvuruyla 'Turizm Amaçlı Konut' belgesine sahip olacak. Konutuna astığı belgeyle evini kiralayan ev sahipleri kiracının kimlik bilgisini emniyet müdürlüğüne bildirecek.



ARABULUCU ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞTİ
Uyuşmazlıklarda hızlı çözüm yolunu açan arabuluculukta ücret tarifesi yeni yılla birlikte değişti. Aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saatine 520, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin saatine bin 100, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin saatine bin 200 lira ödenecek.

Kira uyuşmazlıklarında ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saati 580, 3-5 kişinin taraf olması durumunda saati taraf sayısı gözetmeksizin bin 200, 6-10 kişinin taraf olması durumunda saati taraf sayısı gözetmeksizin bin 300, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için bin 400 lira verilecek.



66 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ
Trabzon'da 2023'te konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 38 artışla 1 milyon 319 bin 299'a yükseldi. Kentte geçen yıl 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist konakladı. Trabzon'da 466 bin 644 yabancı ile 489 bin 454 yerli turistin konakladığı 2022 yılına oranla yabancı turist konaklama sayısı yüzde 51, yerli turist sayısı ise yüzde 25 arttı. Trabzon, Suudi Arabistan başta olmak üzere 66 ülkeden ziyaretçi ağırladı.

DOLU DİZGİN KAYAK
Türkiye'nin, dünyada adını duyurmuş önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, yoğunluk oluştu. Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.



YHT'YLE SEYAHAT REKORU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu ile 'seyahat rekoru' kırıldığını kaydetti.

Ankara-Konya-Karaman yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 2 bin 200, Karaman- Konya-İstanbul yüksek hızlı treniyle de bin 400 yolcu taşındığını söyleyen Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerin Karaman'a ulaşmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi ortalama 40 dakika, Ankara- Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi ise 6 saat oldu" dedi.

KALKINMA YOLU'NA 15 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Zengezur Koridoru'yla ilgili bu yıl çalışmalara başlanacağını belirten Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olacağı gözüküyor" dedi.

Kalkınma Yolu'nun çok büyük bir proje olduğunu anlatan Uraloğlu, "Enerji ve ulaştırma sistemlerini düşündüğümüzde 15 milyar dolar civarında bir yatırım olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

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