



ARABULUCU ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞTİ

Uyuşmazlıklarda hızlı çözüm yolunu açan arabuluculukta ücret tarifesi yeni yılla birlikte değişti. Aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saatine 520, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin saatine bin 100, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin saatine bin 200 lira ödenecek.

Kira uyuşmazlıklarında ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saati 580, 3-5 kişinin taraf olması durumunda saati taraf sayısı gözetmeksizin bin 200, 6-10 kişinin taraf olması durumunda saati taraf sayısı gözetmeksizin bin 300, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için bin 400 lira verilecek.