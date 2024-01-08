DOLU DİZGİN KAYAK
Türkiye'nin, dünyada adını duyurmuş önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, yoğunluk oluştu. Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.
YHT'YLE SEYAHAT REKORU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu ile 'seyahat rekoru' kırıldığını kaydetti.
Ankara-Konya-Karaman yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 2 bin 200, Karaman- Konya-İstanbul yüksek hızlı treniyle de bin 400 yolcu taşındığını söyleyen Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerin Karaman'a ulaşmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi ortalama 40 dakika, Ankara- Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi ise 6 saat oldu" dedi.
KALKINMA YOLU'NA 15 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Zengezur Koridoru'yla ilgili bu yıl çalışmalara başlanacağını belirten Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olacağı gözüküyor" dedi.
Kalkınma Yolu'nun çok büyük bir proje olduğunu anlatan Uraloğlu, "Enerji ve ulaştırma sistemlerini düşündüğümüzde 15 milyar dolar civarında bir yatırım olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.