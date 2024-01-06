O tarihte patlama yapacak! 6 Ocak Cumartesi canlı altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım altın, tam altın ne kadar?

Altın piyasaları, özellikle ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasıyla hareketlendi. ABD'de Aralık ayında tarım dışı istihdamın 216 bin kişi arttığı ve işsizlik oranının yüzde 3,7 olduğu açıklandı. Bu veriler, altın fiyatlarının yönünü etkileyen önemli faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında bir düşüş meydana geldi. Altın yatırımcıları ve alım satım yapmak isteyenler için, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları her zaman önemli bir bilgi kaynağıdır. 6 Ocak 2024 tarihi itibarıyla, bu altın türlerinin fiyatları piyasalardaki son gelişmelere ve global ekonomik verilere göre şekillenmektedir.