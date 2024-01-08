Ekonomi medyası ve iş dünyası buluştu! Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Para editörü Reşat Derinsu’ya plaketini verdi

Ekonomi Gazetecileri Derneği 'nce (EGD) 'Yeni Yıla Merhaba ve Anma Töreni' etkinliği düzenlendi. EGD'den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, ekonomi medyası ve iş dünyası bir araya geldi.

Özak Global'in mekan, Martı TAG'ın ana sponsorluğunda yapılan etkinliğe Trendyol Grubu gümüş sponsor, Türk Telekom ve GTC İletişim de destek sponsoru oldu. Etkinlikte meslekte 20'nci yılını dolduran gazetecilere plaket takdim edildi. Sabah Gazetesi'nden Metin Can ve A Para'dan Reşat Derinsu, plaket alan gazeteciler arasında yer aldı. Ekinlikte ayrıca geçen yıl hayatını kaybeden Osman Saffet Arolat için anma konuşması yapıldı.