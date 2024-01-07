Karaman- Konya- Ankara, Karaman - Konya- İstanbul YHT hattında seyahat rekoru! Bakan verileri paylaştı

Tamamı yüksek hızlı tren hatlarımızda olduğu gibi YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla da diğer şehirlere ulaşmak daha rahat ve hızlı hale geldiğini ifade eden Uraloğlu, yolcuların YHT bağlantılı Toros Ekspresi ile Adana'ya daha kısa zamanda ulaşabildiğini vurguladı.

"ANKARA-KARAMAN ARASI 2 SAAT 40 DAKİKA" İstanbul-Karaman arasında 2, Ankara- Karaman arasında 4 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini, bayram ve yarıyıl tatillerinde artan talebi karşılamak üzere ek seferler de düzenlendiğini bildiren Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerin Karaman'a ulaşmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi ortalama 40 dakika, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi ise 6 saat oldu." bilgisini paylaştı.

Karaman yüksek hızlı trenleri; Ankara güzergâhında Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya, Çumra olmak üzere 5 ara istasyonda, İstanbul hattında ise Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra istasyonlarında duruş yapıyor.

TCDD Taşımacılık, tüm yüksek hızlı tren hatlarında Cuma ve Pazar günleri toplam 60, diğer günler 58 sefer gerçekleştiriyor. Kış sezonunda olmak üzere halen Ankara- İstanbul 26, Ankara- Eskişehir 4, Ankara- Konya 8+2, Konya- İstanbul 6, Ankara- Karaman 4, Karaman- İstanbul 2, Ankara- Sivas 6 ve Eskişehir – İstanbul arasında 2 seferle günde ortalama 35 bin yolcu taşıyor, bu rakam 40 binlere ulaşabiliyor.

Diğer taraftan 102 kilometrelik Konya–Karaman hızlı tren hattı ile sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da hız ve kapasite artırıldı. Kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenlerinin de işletiliyor.