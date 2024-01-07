Yeni model geliyor | Yerli ve milli gurur Togg’dan heyecanladıran paylaşım

Türkiye'nin yerli gururu Togg'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Türkiye'nin yerli gururu Togg'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
TOGG'UN KAÇ MODELİ VAR?
Yerli otomobil TOGG'un toplamda 5 modeli bulunuyor. Bu yıl satılan T10X modeli C-Segment SUV olarak piyasaya çıkacak. Onun haricinde TOGG T10S C-segment Sedan, TOGG T8CX C-segment Xcoupe, TOGG T8X B-segment SUV ve TOGG 10V C-segment MPV olarak satılacak.
TOGG MODELLERİ
Model İsmi Segmenti
Togg T10S C-segment Sedan
Togg T8CX C-segment Xcoupe
Togg T8X B-segment SUV
Togg 10V C-segment MPV
TOGG T10X ÖZELLİKLERİ
Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.[10] Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.
Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.
Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.
13 BİN 572 SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Togg, 2023'ün tamamında 13 bin 572 satış gerçekleştirdi.