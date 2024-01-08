Çiftçiye dev destek! Bakan Yumaklı açıkladı: Geçen yıl 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.
2023 yılında 63,4 MİLYAR TL tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktardık.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 8, 2024
Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek.🌾
Her zaman ve her… pic.twitter.com/n60vSgbFdj
Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.