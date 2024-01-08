Çiftçiye dev destek! Bakan Yumaklı açıkladı: Geçen yıl 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

2023 yılında 63,4 MİLYAR TL tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek.🌾 Her zaman ve her… pic.twitter.com/n60vSgbFdj

Bakan Yumaklı, "2023 yılında 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek. Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.