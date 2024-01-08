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Çiftçiye dev destek! Bakan Yumaklı açıkladı: Geçen yıl 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi. Yumaklı, "Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek" dedi.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 10:36 Güncelleme 08 Ocak 2024, 10:36
Çiftçiye dev destek! Bakan Yumaklı açıkladı: Geçen yıl 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "2023 yılında 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek. Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, geçen yıl bitkisel üretime 42,9 milyar lira, hayvansal üretime 14,9 milyar lira, kırsal kalkınmaya 4,9 milyar lira, su ürünlerine 266 milyon lira ve tarımsal AR-GE'ye 430 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı.

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