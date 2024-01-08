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Son dakika: 2023 yılında 1 milyonu aşkın istihdam! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İŞKUR verilerini açıkladı

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR istihdam verilerini paylaşarak, “2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik” dedi.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 10:20 Güncelleme 08 Ocak 2024, 10:20
Son dakika: 2023 yılında 1 milyonu aşkın istihdam! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İŞKUR verilerini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu istihdam kurumu olan İŞKUR'un, Türkiye'nin işgücü piyasasında 2023 yılında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, istihdam verilerini de açıklayarak şu ifadelere yer verdi:
"2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 işyeri ziyareti yaptık. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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