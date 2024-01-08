50 bin TL saniyeler içinde sabah 08.30’da hesaplarda! 50-55-58-60 yaşındaki emekliler için duyuru geldi! 3 ayda bir...





Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.



*Kredi faiz oranı; Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, Bankamızdan kredi kartı almayı, en az iki adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Hayat Sigortası yaptırmayı ve Halkbank İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.



Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 50.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 60 yaşında müşterimiz için bir yıllık sigorta primi 1.451,20 TL'dir.



Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.