50 bin TL saniyeler içinde sabah 08.30’da hesaplarda! 50-55-58-60 yaşındaki emekliler için duyuru geldi! 3 ayda bir...

Nasıl Faydalanabilirim?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi'nden faydalanabilmektedir.
Başvurularınızı;
Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparak hemen başvurabilir ya da,
Size en yakın Halkbank Şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
Emekli Mini Kredi
Nedir?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %3,85 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.
Tutar ve Ödeme Koşulları
5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %3,85 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli olarak yapabilirsiniz.
Kredi tutarı; 50.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası azami vade 24 ay, 100.001 TL üzeri tutarlar için azami vade 12 ay olarak uygulanmaktadır.
Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir. Kredi faiz oranı, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.
Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 5.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşında müşterimiz için bir yıllık sigorta primi 81,83 TL' dir.
Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.