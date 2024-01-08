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50 bin TL saniyeler içinde sabah 08.30'da hesaplarda! 50-55-58-60 yaşındaki emekliler için duyuru geldi! 3 ayda bir...

Kamu bankası, emekli vatandaşlarına özel olarak hazırladığı ihtiyaç kredisi paketlerini duyurdu. Emekli maaşı alan 50-60 yaş aralığındaki vatandaşlar, belirli başvuru şartlarına uygun olarak 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatına sahip olacaklar. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranları ve taksit ödemeleri nasıl? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 11:13 Güncelleme 08 Ocak 2024, 11:13
50 bin TL saniyeler içinde sabah 08.30’da hesaplarda! 50-55-58-60 yaşındaki emekliler için duyuru geldi! 3 ayda bir...

Emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan bu kredi paketleri, yaş aralığındaki emeklilere özel avantajlar içeriyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen emeklilerin, belirli başvuru şartlarını sağlamaları gerekecek. Başvuru sürecinde talep edilen belgeler ve koşullar, Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden detaylı bir şekilde paylaşıldı.

HALKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Tutarı ve Ödeme Koşulları

Kredi Ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli olarak yapabilirsiniz.

Kredi tutarı; 50.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası azami vade 24 ay, 100.001 TL üzeri tutarlar için azami vade 12 ay olarak uygulanmaktadır.



Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

*Kredi faiz oranı; Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, Bankamızdan kredi kartı almayı, en az iki adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Hayat Sigortası yaptırmayı ve Halkbank İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 50.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 60 yaşında müşterimiz için bir yıllık sigorta primi 1.451,20 TL'dir.

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.

Nasıl Faydalanabilirim?

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi'nden faydalanabilmektedir.

Başvurularınızı;

Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparak hemen başvurabilir ya da,

Size en yakın Halkbank Şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Emekli Mini Kredi

Nedir?

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %3,85 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.

Tutar ve Ödeme Koşulları

5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %3,85 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli olarak yapabilirsiniz.

Kredi tutarı; 50.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası azami vade 24 ay, 100.001 TL üzeri tutarlar için azami vade 12 ay olarak uygulanmaktadır.



Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir. Kredi faiz oranı, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 5.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşında müşterimiz için bir yıllık sigorta primi 81,83 TL' dir.

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.

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