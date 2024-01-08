Zam+ek ödeme+refah payı+bayram ikramiyesi geliyor: 15.2 milyon emekli 3 sevinç birden yaşayacak!

Bu yıl emekliler için birçok güzel haber ve fırsat barındırıyor. Maaş zamları, bayram ikramiyeleri ve promosyon ödemeleriyle emeklilerin yüzü gülecek. Merakla beklenen emekli maaşı zamları sonunda açıklandı. Milyonlarca kişi enflasyon oranlarının duyurulmasıyla birlikte maaşlarındaki zam oranlarını öğrendi. Bu zam oranları yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamlarına dayanarak hesaplandı. Yeni yılın ilk günlerinde emeklileri sevindirecek haberler arasında bankaların sunduğu avantajlı fırsatlar ve promosyon ödemeleri de yer alıyor.

YILIN İLK İKRAMİYESİ 2018 yılından itibaren devam eden ve her yıl büyük bir heyecanla beklenen bayram ikramiye uygulaması bu yıl da devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli vatandaşa yapılacak olan ikramiye ödemeleri merakla bekleniyor.