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Zam+ek ödeme+refah payı+bayram ikramiyesi geliyor: 15.2 milyon emekli 3 sevinç birden yaşayacak!

2024 yılının başında, milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği emeklilik maaşlarına yapılacak zamların oranları nihayet resmi olarak açıklandı. Enflasyon oranlarına göre belirlenen bu zamlar, emeklilerin refah seviyelerini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Ramazan Bayramı öncesinde verilecek olan ikramiye ödemesi de emekliler için sevindirici bir haber olarak karşılandı.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 09:12 Güncelleme 08 Ocak 2024, 09:12
Zam+ek ödeme+refah payı+bayram ikramiyesi geliyor: 15.2 milyon emekli 3 sevinç birden yaşayacak!

Bu yıl emekliler için birçok güzel haber ve fırsat barındırıyor. Maaş zamları, bayram ikramiyeleri ve promosyon ödemeleriyle emeklilerin yüzü gülecek. Merakla beklenen emekli maaşı zamları sonunda açıklandı. Milyonlarca kişi enflasyon oranlarının duyurulmasıyla birlikte maaşlarındaki zam oranlarını öğrendi. Bu zam oranları yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamlarına dayanarak hesaplandı. Yeni yılın ilk günlerinde emeklileri sevindirecek haberler arasında bankaların sunduğu avantajlı fırsatlar ve promosyon ödemeleri de yer alıyor.

YILIN İLK İKRAMİYESİ

2018 yılından itibaren devam eden ve her yıl büyük bir heyecanla beklenen bayram ikramiye uygulaması bu yıl da devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli vatandaşa yapılacak olan ikramiye ödemeleri merakla bekleniyor.

PROMOSYONDA YENİ DÖNEM

2024 yılının bir diğer müjdeli haberi ise emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde yaşanacak değişiklikler olacak.

Şu anda emekliler bankalar tarafından sunulan 4.500 TL ile 12.750 TL arasında değişen promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Yapılan başvuruların onaylanmasının ardından bu ödemeler emeklilerin hesaplarına doğrudan yatırılıyor.

TEMMUZ AYINDA MAAŞ ZAMMI

3 Temmuz 2024 Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle emeklilerin maaşlarına bir zam daha yapılacak.

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