Zam+ek ödeme+refah payı+bayram ikramiyesi geliyor: 15.2 milyon emekli 3 sevinç birden yaşayacak!

Bu yıl emekliler için birçok güzel haber ve fırsat barındırıyor. Maaş zamları, bayram ikramiyeleri ve promosyon ödemeleriyle emeklilerin yüzü gülecek. Merakla beklenen emekli maaşı zamları sonunda açıklandı. Milyonlarca kişi enflasyon oranlarının duyurulmasıyla birlikte maaşlarındaki zam oranlarını öğrendi. Bu zam oranları yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamlarına dayanarak hesaplandı. Yeni yılın ilk günlerinde emeklileri sevindirecek haberler arasında bankaların sunduğu avantajlı fırsatlar ve promosyon ödemeleri de yer alıyor.