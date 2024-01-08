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SGK, VGM, İŞKUR, SYDV! 2.054 TL - 8.240 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e-Devlet üzerinden...

Günümüzde birçok vatandaş, devletin sunduğu çeşitli yardımlardan haberdar olmuyor ya da hak ettiği halde almayı unuttuğu ödemeler bulunuyor. Cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi alanlarda devlet tarafından sunulan yardımların birçoğu, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen prosedürlere göre ödeniyor. Peki, devlette unutulan paralar nasıl geri alınır? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 11:34 Güncelleme 08 Ocak 2024, 11:34
SGK, VGM, İŞKUR, SYDV! 2.054 TL - 8.240 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e-Devlet üzerinden...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her yıl binlerce kişiye çeşitli yardımlar yapılmakta, ancak ne yazık ki bu yardımların birçoğu hesaplarda unutuluyor. Özellikle cenaze, yol, emzirme yardımları, ilaç ve diş ödemeleri gibi destekler vatandaşlar tarafından yeterince bilinmiyor. Bu unutulan yardımlar, e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebilir ve talep edilebilir.

SGK'da Unutulan Para Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Eğer "SGK'da unutulmuş param var mı?" diye merak ediyorsanız, bu sorunun cevabını e-Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Sorgulama işlemi için öncelikle e-Devlet sisteminde oturum açmanız gerekmektedir. Ardından, SGK şahıs ödemeleri bölümüne girerek, adınıza yapılan ödemeleri kontrol edebilirsiniz.

Devletin Yaptığı Yardımlar ve Hesaplarda Unutulan Paralar

Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla pek çok desteği vatandaşlara sunuyor. Bu destekler, SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak, milyonlarca vatandaşın bu desteklerden haberdar olmadığı için, yardımlar hesaplarda bekliyor. İşte bazı bilinmeyen devlet destekleri:

Süt Parası Ödemesi
Bakıcı Ödemesi
Çeyiz Destek Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi
Eğitim Desteği
Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi
Doğum İzni Ödemesi
Cenaze Yardım Ödemesi
Doğum Parası Ödemesi
Yol Yardımı Ödemesi



E-Devlet Üzerinden SGK Unutulan Para Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden SGK unutulan para sorgulaması yapmak için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümüne "SGK şahıs ödemeleri" yazarak ilgili linki tıklayın. Açılan ekranda adınıza yatırılan ödemeleri görebilir ve gerekiyorsa talepte bulunabilirsiniz.

Bu bilgiler, vatandaşların devlet tarafından sağlanan bu önemli yardımlardan haberdar olmalarını ve hak ettikleri destekleri alabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Herkesin bu bilgilere erişimi kolaylaştırmak ve devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlamak önemlidir. Bu yardımların zamanında ve etkin bir şekilde kullanılması, sosyal güvenlik sisteminin daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına katkıda bulunacaktır.

Cenaze Ödeneği Nedir?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği;

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Cenaze ödeneği için, hak sahiplerince Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile Kuruma başvurulması şartı aranacak olup, ayrıca dilekçe istenmeyecektir. Hak sahiplerine aylık bağlama koşullarının oluşmaması veya cenazenin eş, çocuk, ana/baba veya kardeşler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması halinde dilekçe ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

Cenaze Ödeneği Tutarı Ne Kadardır?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, cenaze ödeneği miktarı 2.054,00 TL'dir.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi emeklilerin ölüm yardımı kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 8.240 TL'dir.

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

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