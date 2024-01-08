SGK, VGM, İŞKUR, SYDV! 2.054 TL - 8.240 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! e-Devlet üzerinden...





E-Devlet Üzerinden SGK Unutulan Para Sorgulama Nasıl Yapılır? E-devlet üzerinden SGK unutulan para sorgulaması yapmak için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümüne "SGK şahıs ödemeleri" yazarak ilgili linki tıklayın. Açılan ekranda adınıza yatırılan ödemeleri görebilir ve gerekiyorsa talepte bulunabilirsiniz. Bu bilgiler, vatandaşların devlet tarafından sağlanan bu önemli yardımlardan haberdar olmalarını ve hak ettikleri destekleri alabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Herkesin bu bilgilere erişimi kolaylaştırmak ve devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlamak önemlidir. Bu yardımların zamanında ve etkin bir şekilde kullanılması, sosyal güvenlik sisteminin daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına katkıda bulunacaktır.

Cenaze Ödeneği Nedir? Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir? Cenaze ödeneği; -İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya

-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya

-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,

ölen sigortalının hak sahiplerine verilir. 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir? Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur? Cenaze ödeneği için, hak sahiplerince Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile Kuruma başvurulması şartı aranacak olup, ayrıca dilekçe istenmeyecektir. Hak sahiplerine aylık bağlama koşullarının oluşmaması veya cenazenin eş, çocuk, ana/baba veya kardeşler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması halinde dilekçe ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

Cenaze Ödeneği Tutarı Ne Kadardır? Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, cenaze ödeneği miktarı 2.054,00 TL'dir. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi emeklilerin ölüm yardımı kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 8.240 TL'dir. Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.