Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde konut teslim töreni! Deprem bölgesi ihya oluyor! 51 milyar TL’lik hibe

HATAY İLK SIRADA Altyapı hibe lerinde en büyük pay 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alanın hasar gördüğü Hatay'a ayrıldı. Büyük yıkıma uğrayan Hatay'da altyapı çalışmaları için 12 milyar, Kahramanmaraş'ta 10 milyar, Adıyaman'da 5.8 milyar, Gaziantep'te 5.7 milyar, Malatya'da 5 milyar, Osmaniye'de 3.4 milyar, Adana'da 2.7 milyar, Şanlıurfa'da 2.5 milyar, Diyarbakır'da 2.3 milyar, Mersin'de ise 1.6 milyar TL'lik destek İller Bankası aracılığıyla yeniden inşa çalışmalarında kullanılmak üzere yerel yönetimlere gönderildi.

HATAY İLK SIRADA Altyapı hibe lerinde en büyük pay 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alanın hasar gördüğü Hatay'a ayrıldı. Büyük yıkıma uğrayan Hatay'da altyapı çalışmaları için 12 milyar, Kahramanmaraş'ta 10 milyar, Adıyaman'da 5.8 milyar, Gaziantep'te 5.7 milyar, Malatya'da 5 milyar, Osmaniye'de 3.4 milyar, Adana'da 2.7 milyar, Şanlıurfa'da 2.5 milyar, Diyarbakır'da 2.3 milyar, Mersin'de ise 1.6 milyar TL'lik destek İller Bankası aracılığıyla yeniden inşa çalışmalarında kullanılmak üzere yerel yönetimlere gönderildi.

Altyapı projeleri sadece hasarların onarılması yaklaşımıyla değil, güncel teknolojilerle, yeşil ve sürdürülebilir şehir yaklaşımıyla tasarlanıyor.

PEYDERPEY TESLİMLER SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede 200 bin konutun yapımını sürdürüyor. Adana'da yapımı devam eden 3.424, Adıyaman'da 41 bin 292, Diyarbakır'da 6 bin 758, Elazığ'da 1.887, Gaziantep'te 24 bin 977, Hatay'da 45 bin 186, Kahramanmaraş'ta 39 bin 121, Kilis'te 2.340, Malatya'da 23.861, Osmaniye'de 5.501, Şanlıurfa'da 5.653 konutun inşaatı başlamıştı.

46 bin konut ve köy evi tesliminden sonra peyderpey inşaatları biten konutların da tesliminin yıl içinde yapılması planlanıyor.