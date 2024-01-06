Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden 54.4 kilometre uzunluğundaki Akhisar- Gördes yolunun proje bedelinin 815 milyon lira olduğunu söyledi.

2002'den bu yana Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında Manisa'ya 125 kilometre otoyol kazandırdıklarını, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arasındaki seyahat süresini 15 dakikaya düşürdüklerini belirtti.