Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden 54.4 kilometre uzunluğundaki Akhisar- Gördes yolunun proje bedelinin 815 milyon lira olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden 54.4 kilometre uzunluğundaki Akhisar- Gördes yolunun proje bedelinin 815 milyon lira olduğunu söyledi.
2002'den bu yana Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında Manisa'ya 125 kilometre otoyol kazandırdıklarını, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arasındaki seyahat süresini 15 dakikaya düşürdüklerini belirtti.
Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Projesi kapsamında Manisa'yı da hızlı trenle tanıştıracaklarını ifade etti. Altyapı çalışmalarında yüzde 62.9 fiziksel ilerleme sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, "İnşallah 2026 yılı sonunda projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3.5 saate düşecek. Ankara ile Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek" diye konuştu.