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Kısmi emekliliğe 3600 prim anahtarı geldi! 4A-4B-4C'liler EYT'siz erken emeklilik fenerini yakacak! 2000 sonrası yaş haddi...

Günümüzde emeklilik süreci, bireylere belirli şartları yerine getirme ve kendi emeklilik dönemlerini daha esnek bir şekilde planlama imkanı sunan bir yapıya sahiptir. Kişilerin emeklilik sürecindeki kararları, sigorta başlangıç tarihleri, çalışma süreleri ve diğer özel faktörlere bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Bu sayede her birey, kendi emeklilik planını daha kişisel bir şekilde oluşturabilir.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 19:16 Güncelleme 05 Ocak 2024, 19:16
Kısmi emekliliğe 3600 prim anahtarı geldi! 4A-4B-4C’liler EYT’siz erken emeklilik fenerini yakacak! 2000 sonrası yaş haddi...

Kısmi emeklilik, belirli sigorta süresinin tamamlanması ve gerekli prim gün sayısının karşılanması koşullarına bağlı olarak, erken emeklilik hakkından yararlanılmasını sağlıyor. Peki, kimler erken emeklilikten yararlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Kısmi Emeklilik İçin Şartlar ve Avantajlar!

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşlara kısmi emeklilik yolu açılıyor. İşte 10 yıl primle emeklilik imkanı ve diğer öne çıkan detaylar:

1. Kısmi Emeklilik Şartları:

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.

3600 prim günü (10 yıl) ve belirli yaş sınırlarını tamamlamak.

Emekli aylığı, son olarak gerçekleşen şartlara göre belirleniyor.

2. EYT Düzenlemesi ve Tarım İşçileri:

EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri, belirli şartları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli aylığı alabiliyor.

1984'te yapılan düzenleme ve sosyal güvenlik reformları, tarım işçilerine özel emeklilik hakları tanıdı.

3. 12.5 Yıl Primle Emeklilik:

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıla çıkıyor.

Bağ-Kur'lular için reform çalışmaları devam ediyor. Beklenen düzenleme ile prim gün şartının 9000'den 7200'e düşmesi ve kısmi emeklilikte de 4500 güne indirilmesi gündemde.

4. Kısmi Emeklilikte Eksik Primleri Borçlanm İmkanı:

Vatandaşlar, kısmi emeklilik için gereken prim günlerini borçlanma yoluyla tamamlayabilirler.

Bu imkan, birçok çalışan için eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir kolaylık sağlıyor.

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