Otomotiv satışında tüm zamanların rekoru kırıldı! 1 Milyon 232 bin araç satıldı

Cumhurıyet'in 100'üncü yılını kutladığımız 2023'ü Türkiye otomotiv pazarı satış rekoruyla tamamladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 57.4 artışla 1 milyon 232 bin 635 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 63.2 artarak 967 bin 341, hafif ticari araç pazarı yüzde 39.2 artarak 265 bin 294 adet oldu.

2.5 MİLYONU AŞABİLİR

Aralık'ta ise otomobil satışları yüzde 45.7 artışla 126 bin 416, hafif ticari araç pazarı yüzde 13.3 artışla 32 bin 237 adet olarak gerçekleşti. ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Hayalimiz yılda 2-2.5 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşmak" dedi.