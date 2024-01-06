Cepler ısınacak! Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, açıkladı: 1.1 milyon haneye daha doğalgaz

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 sonu itibarıyla doğalgaz erişimi olan yerleşim yeri sayısını 836'ya çıkarttıklarını belirterek, "Bir yandan Karadeniz 'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son 1 yılda 93 yeni yerleşim yerini daha gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus 2022'ye oranla 1.1 milyon artarak 71.3 milyona ulaştı" dedi. "Karadeniz gazına değinen Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda her gün 4 milyon metreküp doğalgazı üreterek şebekeye veriyoruz" diye konuştu.

YAŞLILIK SİGORTASI GELİYOR

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Yaşlılık Sigortası'nı orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorunda olduklarını belirterek, "Yaşlılarımızı korumak durumundayız. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmek" dedi.



DEVLER TÜRK TAHVİLİ ALDI

Dünyada 10 trilyon dolarlık yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi. Pimco ve Vanguard aldıkları tahvillerin büyüklüğü hakkında bilgi vermedi. Analistler, bu yatırımların, yabancının yıllar süren Türk tahvillerinden çıkışı sonrası tekrar oluşmaya başlayan güvenin önemli bir işareti olduğuna vurgu yaptı.

- Yaklaşık 2 trilyon dolar portföy büyüklüğünü yöneten Pimco'da gelişmekte olan piyasalar yöneticisi Pramol Dhawan, "Türk varlıklarına, özellikle de TL cinsi varlıklara olumlu bakıyoruz" açıklamasını yaptı. Yaklaşık 7.5 trilyon dolarlık portföy büyüklüğü ile dünyanın ikinci büyük fon yönetim şirketi olan Vanguard'ın yönetilerinden Nick Eisinger da Türk tahvillerini portföylerine eklediklerini söyledi.





HEDEF KİŞİ BAŞI 120 DOLAR GELİR

Geçen yıl 15 milyon 689 bin yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların rekoru kırılan Antalya'da sektör temsilcileri 2024'te yeni rekor için çalışmalara başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, konaklamada gecelik fiyatları 100 doların üzerine çıkardıklarına dikkati çekerek, "Hedefimiz çok kısa sürede Fransa, İspanya gibi günlük 120 doları tutturmuş olan ülkeleri yakalamak" dedi.



100 MİLYON YOLCULUĞA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sektörde 10'uncu yılını kutlayan BiTaksi, bu sürede 100 milyondan fazla yolculuk gerçekleştirdi. 2024 yılına 24 farklı şehirde hizmet vererek giren BiTaksi, kurulduğundan bu yana 10 milyondan fazla kayıtlı yolcuya ulaştı. BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, "10'uncu yılımızda 100 milyon yolculuğa ulaşmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye'de ulaşım deneyimini daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.