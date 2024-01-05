4.1 milyon kişiye seyyanen zam müjdesi geldi! 12.055 TL ek ödeme 6 ay boyunca yatacak! Emekliye, memura...

TAZMİNAT TAVANI 6 AY GEÇERLİ
Kıdem tazminatı tavanı Ocak-Haziran döneminde 35 bin 58 lira uygulanacak. Çalışanlara kıdem tazminatı ödemesindeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Tavan en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor.
Bu tavan Ocak-Temmuz ayında yükseliyor. Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor.
Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artıyor. Toplu sözleşme, hizmet akitleriyle belirlenen kıdemin yıllık miktarı memurlara Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 1 yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.
SEYYANEN ZAM DAHİL EDİLMİYOR
Kıdem tazminatı çalışanın son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık kıdemi olan 1 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hak kazanıyor. Brüt ücret hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dâhil ediliyor.
Ancak çalışanın ücreti ne olursa olsun ödenecek tazminatı bu tavan tutarı geçemiyor. Bugün itibariyle 50 bin lira brütü olan çalışan işten ayrılırken kıdemi 35 bin 58 liradan hesaplanacak.
Geçen yıl Temmuz'da memur maaşlarına 7 bin 77 lira seyyanen zam yapılırken bu tutar en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansımadı.
Bu yıl da kıdem tazminatı tavanı hesabında seyyanen zam dikkat alınmayacak. Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı da brüt tutar olan 20 bin 2 lira kadar olacak.