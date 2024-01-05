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4.1 milyon kişiye seyyanen zam müjdesi geldi! 12.055 TL ek ödeme 6 ay boyunca yatacak! Emekliye, memura...

Memurlara yılın ilk seyyanen zam müjdesi verildi. Temmuz ayındaki seyyanen zammın ardından, Ocak ayında brüt seyyanen zam tutarı 12 bin 147 TL olarak belirlendi. Bu zammın ardından yapılacak ödemelerde, damga vergisi kesintisi de dikkate alındığında net olarak memurlara 12 bin 55 TL ödeme yapılacak. Peki, emekliye seyyanen zam verilecek mi? İşte konu hakında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 21:18 Güncelleme 05 Ocak 2024, 21:18
4.1 milyon kişiye seyyanen zam müjdesi geldi! 12.055 TL ek ödeme 6 ay boyunca yatacak! Emekliye, memura...

Seyyanen zammın emekli olana kadar devam edecek ve her 6 ayda bir güncellenecek. Son dönemde gerçekleşen yüzde 49.25'lik memur maaş katsayısı artışı, Türkiye genelinde yaşlılar, engelliler, hasta ve yakınlarına bakanlara yapılan sosyal destek ödemelerini de etkiledi. Ayrıca, çocukların aileleriyle birlikte bakımı için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.

MEMURA SEYYANEN ZAM MÜJDESİ

Temmuz ayında yapılan seyyanen zam tutarı brüt 8 bin 139 lira olup bu tutardan 62 lira damga vergisi kesilerek 8 bin 77 lira ödeme yapılıyor. Ocak ayı itibariyle seyyanen zam tutarı brüt 12 bin 147 lira olurken bundan 92 lira damga vergisi kesilecek.

Net olarak 12 bin 55 lira ödenecek. Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecek.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.

TAZMİNAT TAVANI 6 AY GEÇERLİ

Kıdem tazminatı tavanı Ocak-Haziran döneminde 35 bin 58 lira uygulanacak. Çalışanlara kıdem tazminatı ödemesindeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Tavan en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor.

Bu tavan Ocak-Temmuz ayında yükseliyor. Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor.

Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artıyor. Toplu sözleşme, hizmet akitleriyle belirlenen kıdemin yıllık miktarı memurlara Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 1 yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

SEYYANEN ZAM DAHİL EDİLMİYOR

Kıdem tazminatı çalışanın son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık kıdemi olan 1 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hak kazanıyor. Brüt ücret hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dâhil ediliyor.
Ancak çalışanın ücreti ne olursa olsun ödenecek tazminatı bu tavan tutarı geçemiyor. Bugün itibariyle 50 bin lira brütü olan çalışan işten ayrılırken kıdemi 35 bin 58 liradan hesaplanacak.

Geçen yıl Temmuz'da memur maaşlarına 7 bin 77 lira seyyanen zam yapılırken bu tutar en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansımadı.

Bu yıl da kıdem tazminatı tavanı hesabında seyyanen zam dikkat alınmayacak. Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı da brüt tutar olan 20 bin 2 lira kadar olacak.

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