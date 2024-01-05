4.1 milyon kişiye seyyanen zam müjdesi geldi! 12.055 TL ek ödeme 6 ay boyunca yatacak! Emekliye, memura...

TAZMİNAT TAVANI 6 AY GEÇERLİ



Kıdem tazminatı tavanı Ocak-Haziran döneminde 35 bin 58 lira uygulanacak. Çalışanlara kıdem tazminatı ödemesindeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Tavan en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor.

Bu tavan Ocak-Temmuz ayında yükseliyor. Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor.

Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artıyor. Toplu sözleşme, hizmet akitleriyle belirlenen kıdemin yıllık miktarı memurlara Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 1 yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.