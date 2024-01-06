1-2-3-4-5 kişili hanelere yardım müjdesi geldi! 7’den 70’e herkes faydalanabilecek

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU
Doğal gaz desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasından başvuru yapabilir.
ELEKTRİK DESTEĞİ
Elektrik yardımı ETD (Elektrik Tahsis Desteği) programı kapsamında, muhtaç hanelere aylık olarak sunulmaktadır. Destek miktarları, hanenin kişi sayısına göre değişiklik gösterir:
1-2 kişilik hanelere aylık 130,09 TL (75 kilovatsaat),
3 kişilik hanelere aylık 173,46 TL (100 kilovatsaat),
4 kişilik hanelere aylık 216,82 TL (125 kilovatsaat),
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 260,19 TL (150 kilovatsaat).