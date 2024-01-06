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1-2-3-4-5 kişili hanelere yardım müjdesi geldi! 7'den 70'e herkes faydalanabilecek

Devlet destekli doğal gaz ve elektrik yardım programları özellikle kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için büyük bir destek sağlıyor. Bu programlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yönetiliyor ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirlenen ailelere maddi yardım sunuyor. Doğal gaz desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 17:02 Güncelleme 06 Ocak 2024, 17:02
1-2-3-4-5 kişili hanelere yardım müjdesi geldi! 7’den 70’e herkes faydalanabilecek

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik ve doğal gaz desteği yapılıyor. Destek ve yardım ödeme programı hakkında bilgiler merak konusu oldu. İhtiyaç sahibi ailelere sağlanan destekler e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda belirleniyor.

DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEMELERİ

Doğal gaz destek ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılan başvurular neticesinde belirlenen ailelere ödenmektedir. Ödeme miktarları aile başına ve yıllık olarak değişkenlik gösterir.

Geçtiğimiz yıl hane başına 900 ila 2 bin 500 lira arasında destek sağlanırken, yeni kararlar doğrultusunda bu rakam bin 500 ila 3 bin 500 lira arasına yükseltildi. Ödemeler 8 ay süresince özellikle kış dönemine denk gelen aylarda gerçekleştirilecek.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU

Doğal gaz desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasından başvuru yapabilir.

ELEKTRİK DESTEĞİ

Elektrik yardımı ETD (Elektrik Tahsis Desteği) programı kapsamında, muhtaç hanelere aylık olarak sunulmaktadır. Destek miktarları, hanenin kişi sayısına göre değişiklik gösterir:

1-2 kişilik hanelere aylık 130,09 TL (75 kilovatsaat),
3 kişilik hanelere aylık 173,46 TL (100 kilovatsaat),
4 kişilik hanelere aylık 216,82 TL (125 kilovatsaat),
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 260,19 TL (150 kilovatsaat).

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