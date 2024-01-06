1-2-3-4-5 kişili hanelere yardım müjdesi geldi! 7’den 70’e herkes faydalanabilecek

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik ve doğal gaz desteği yapılıyor. Destek ve yardım ödeme programı hakkında bilgiler merak konusu oldu. İhtiyaç sahibi ailelere sağlanan destekler e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda belirleniyor.

DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEMELERİ Doğal gaz destek ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılan başvurular neticesinde belirlenen ailelere ödenmektedir. Ödeme miktarları aile başına ve yıllık olarak değişkenlik gösterir.