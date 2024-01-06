Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle; toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zaman ve mekân sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmeler, teknolojinin hızlı gelişimiyle gün geçtikçe daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Söz konusu teknolojik gelişmelere ve tüketici alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak hızla gelişen bu alan tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri de beraberinde getirmektedir.

HUKUKA AYKIRI DAVRANAN FİRMALAR RADARA GİRDİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amacı tüketiciyi korumaktır. Bu amaca uygun olarak 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin firmalar tarafından doğru uygulanması son derece önem arz etmektedir. Piyasada faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamaları Bakanlığımız radarına girmekte ve incelenmektedir.