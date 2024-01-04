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Otomobili, kamyonu, motosikleti olanlara üzen haber geldi! 2.462,40 TL ödemeniz lazım! Yoksa ceza yersiniz!

2024 yılında araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir fiyat güncellemesi gerçekleşti. Bu güncelleme kapsamında, TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine önemli bir zam yapıldı. 2023 yılında 1.149 TL olan TÜVTÜRK muayene ücreti, 2024 yılında yapılan zamlarla birlikte 1.821 TL'ye yükseltildi.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 13:06 Güncelleme 04 Ocak 2024, 13:06
Otomobili, kamyonu, motosikleti olanlara üzen haber geldi! 2.462,40 TL ödemeniz lazım! Yoksa ceza yersiniz!

2024 yılı için TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine yapılan zam, tüm araç sahiplerini etkileyecek bir gelişmedir. Araç muayenesi, trafik güvenliği açısından büyük bir önem taşımakta olup, bu prosedürler sayesinde araçların trafikte güvenli bir şekilde seyretmesi sağlanmaktadır. Yeni ücretlendirme ile birlikte, muayene ücretlerinin ödeme yöntemlerinde de esneklik sunulmakta, böylece araç sahiplerine farklı ödeme seçenekleri sağlanmaktadır. Bu fiyat güncellemesi, araç sahipleri için maliyet artışını ifade etse de, trafikteki araçların güvenliğinin sağlanması açısından elzem bir adım olarak kabul edilmektedir.

2024 TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri

  • Ücret Artışı: TÜVTÜRK araç muayene ücretleri, 2024 yılı itibarıyla önemli bir artış gösterdi.
  • Yeni Ücretler: Yeni fiyatlandırma ile araç muayene ücreti 1.821,60 TL'ye çıkarıldı.

Araç Muayenesi

  • Trafik Güvenliği: Araç muayenesi, motorlu taşıtların trafiğe çıkacak yeterlilikte olup olmadığını kontrol etmek için zorunlu bir prosedürdür.
  • Can ve Mal Güvenliği: Bu prosedürler, trafikteki herkesin can ve mal güvenliği için oldukça önemlidir.

Farklı Araç Kategorileri için Muayene Ücretleri

  • Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 2024 yılı için bu araçlar için muayene ücreti 927,60 TL olarak belirlendi.
  • Otomobil, Minibüs, Kamyonet ve Diğer Araçlar: Bu kategorideki araçlar için muayene ücreti 1.821,60 TL oldu.
  • Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: Bu araç kategorisi için muayene ücreti 2.462,40 TL olarak açıklandı.

TÜVTÜRK Muayene Ücretinin Ödeme Yöntemleri

  • Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Ödeme: Araç muayene ücretleri, nakit ödemenin yanı sıra kredi kartı ve banka kartı ile de ödenebilmektedir. Ancak, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde bankanın talep ettiği komisyon oranında bir masraf kesintisi uygulanabilir.

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