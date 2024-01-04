Otomobili, kamyonu, motosikleti olanlara üzen haber geldi! 2.462,40 TL ödemeniz lazım! Yoksa ceza yersiniz!

2024 yılı için TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine yapılan zam, tüm araç sahiplerini etkileyecek bir gelişmedir. Araç muayenesi, trafik güvenliği açısından büyük bir önem taşımakta olup, bu prosedürler sayesinde araçların trafikte güvenli bir şekilde seyretmesi sağlanmaktadır. Yeni ücretlendirme ile birlikte, muayene ücretlerinin ödeme yöntemlerinde de esneklik sunulmakta, böylece araç sahiplerine farklı ödeme seçenekleri sağlanmaktadır. Bu fiyat güncellemesi, araç sahipleri için maliyet artışını ifade etse de, trafikteki araçların güvenliğinin sağlanması açısından elzem bir adım olarak kabul edilmektedir.