Yeni yılla birlikte sosyal desteklere memur zammı: Kimler yararlanacak?

Yeni yılla birlikte bir zam da sosyal desteklere yapılacak. Memur maaş katsayısındaki yüzde 49.25 artışla birlikte yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yapılan ödemeler güncellenecek. İşte detayları...
Yeni yılla birlikte bir zam da sosyal desteklere yapılacak. Memur maaş katsayısındaki yüzde 49.25 artışla birlikte yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yapılan ödemeler güncellenecek. İşte detayları...
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıkıyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. 2023'ün ikinci yarısında kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyordu. Bu tutar da bu ay asgari ücretteki artışla 5 bin 667 liraya yükseldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 608 liraya yükseliyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 lira 55 kuruştan 11 bin 334 lira 75 kuruşa çıktı.
ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseliyor. Bu aylıktan hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyordu. Bu tutar da bu ay devreye giren yeni asgari ücretle 5 bin 667 lira oldu.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık da 2 bin 797 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyordu, 5 bin 667 lira oldu.
HASTALARA NAKDİ YARDIM
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya ulaşıyor.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421, ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 782, yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkıyor. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liraya yükseliyor.
BEDELLİYE YENİ TUTAR
Bu yılın ilk yarısında başvuruda bulunacak gençlerin ödeyeceği bedelli askerlik ücreti belli oldu. Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.
Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da artıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi. Bedelli askerlikte yeni tutar 122 bin 351 lira 4 kuruştan 182 bin 608 liraya çıktı. Bu tutar Haziran sonuna kadar geçerli olacak. Temmuz ayında devreye girecek yeni memur maaş katsayısıyla ödenecek tutar yine artacak.
TAZMİNATLAR ARTIYOR
Bu ay artan gelirlerle birlikte tazminatlar da artıyor. Kıdem tazminatında alt sınır asgari ücret zammıyla yükselirken, üst sınırın yani tavanın ne kadar olacağı da memur maaş katsayısındaki artışın açıklanmasıyla ortaya çıktı.
İŞTE YENİ TAVAN
Kıdem tazminatı çalışanların son ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl sayısı ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak tazminatın bir tavanı bulunuyor. Bu tavan memur maaş katsayısındaki değişimlere bağlı olarak artıyor. 2023'ün ikinci yarısında tazminat tavanı çalışılan her yıl için 23 bin 489 lira olarak belirlendi.
Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için en çok 23 bin 311 lira ödendi. Giydirilmiş son brüt maaşı bu tutarın altında olanlara kendi kazancı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat ödendi.Tazminat tavanı, bu yılın ilk yarısı için ise 35 bin 58 liraya yükseldi. Bu tutardan da damga vergisi kesilerek yıllık en çok lira 34 bin 792 lira ödeme yapılacak.
YILLIK ENFLASYON % 64.77
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Aralık'ta yüzde 2.93 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde 64.77 ile OVP ve Merkez Bankası tahmininin altında kaldı.
AYLIKTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, Temmuz'dan bu yana devam ettiğini belirterek, "2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonda yıllıklandırılmış çekirdek göstergelerin 2024 hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirterek, "Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı. Aylık enflasyonda devam eden düşüşle yıl sonu enflasyonunun yüzde 64.8 olduğuna dikkati çeken Şimşek, "2023 yılı bütçe açığı hedefimizin oldukça altında gerçekleşecek. 2024'te de başta enflasyon olmak üzere program hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.