Yeni yılla birlikte sosyal desteklere memur zammı: Kimler yararlanacak?

ENGELLİ AYLIĞI Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseliyor. Bu aylıktan hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyordu. Bu tutar da bu ay devreye giren yeni asgari ücretle 5 bin 667 lira oldu.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık da 2 bin 797 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyordu, 5 bin 667 lira oldu.

HASTALARA NAKDİ YARDIM Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya ulaşıyor.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421, ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 782, yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkıyor. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liraya yükseliyor.





BEDELLİYE YENİ TUTAR

Bu yılın ilk yarısında başvuruda bulunacak gençlerin ödeyeceği bedelli askerlik ücreti belli oldu. Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.

Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da artıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi. Bedelli askerlikte yeni tutar 122 bin 351 lira 4 kuruştan 182 bin 608 liraya çıktı. Bu tutar Haziran sonuna kadar geçerli olacak. Temmuz ayında devreye girecek yeni memur maaş katsayısıyla ödenecek tutar yine artacak.