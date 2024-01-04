Pompaya ÖTV ayarlaması: Motorin ve benzine yeni tarife

Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak. ÖTV tutarları benzinde 7.52 liradan 9.44 liraya, motorinde 7.05 liradan 8.85 liraya çıkacak.
ÖTV artışının ardından 3 Ocak gününden geçerli olacak şekilde, benzin grubunda KDV dahil 2.31 lira, motorin grubunda KDV dahil 2.17 lira fiyat artışı uygulanacak. Otogaz grubunda ise fiyat artışı 1 lira olacak. ÖTV artışının ardından İstanbul'da benzinin litresi 36,77, motorin 39.37 lira, Ankara'da benzin 37,4, motorin 39,95 lira, İzmir'de benzin 37,59, motorin 40,02 lira olarak satılacak.
TÜRKİYE GAZDA KIŞ ORTASINDA DA EN UCUZ
25 metreküp ücretsiz doğalgaz imkanı devam ederken, Türkiye gazda en ucuz ülkelerden biri olmayı sürdürüyor. 29 Avrupa başkentinin kıyaslandığı GAZBİR'in raporuna göre en ucuz başkent kilovatsaat başına 1,97 centle Kiev olurken, ikinci ise 2,39 centle Ankara oldu. Ancak Kiev'de savaş sebebiyle sistemin çökmüş olması bu alanda Türkiye'yi en ucuz ülke yapıyor.