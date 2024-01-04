Pompaya ÖTV ayarlaması: Motorin ve benzine yeni tarife

Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu 'nun 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak. ÖTV tutarları benzinde 7.52 liradan 9.44 liraya, motorinde 7.05 liradan 8.85 liraya çıkacak.

TÜRKİYE GAZDA KIŞ ORTASINDA DA EN UCUZ

25 metreküp ücretsiz doğalgaz imkanı devam ederken, Türkiye gazda en ucuz ülkelerden biri olmayı sürdürüyor. 29 Avrupa başkentinin kıyaslandığı GAZBİR'in raporuna göre en ucuz başkent kilovatsaat başına 1,97 centle Kiev olurken, ikinci ise 2,39 centle Ankara oldu. Ancak Kiev'de savaş sebebiyle sistemin çökmüş olması bu alanda Türkiye'yi en ucuz ülke yapıyor.