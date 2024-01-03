2100-3600-5400 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

Türkiye'de emeklilik için belirli yıl ve prim şartlarını karşılamak gerekiyor. Çalışma hayatı boyunca biriken primler ve geçen süre, emeklilik hakkını belirliyor. Bu noktada, çalışanların emeklilik için gereken şartları doğru bir şekilde yerine getirmesi önem taşıyor. Erken emeklilik düşünenler için ise belirli formüller ve hesaplamalar ön plana çıkıyor. Prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve diğer faktörler, erken emeklilik imkanlarını belirlemede etkili oluyor.