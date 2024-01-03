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2100-3600-5400 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

Emeklilik milyonlarca çalışanın hayallerini süsleyen bir dönem oluyor. Ancak bu süreci öne çekmek ve erken emekli olmak isteyenler için bir dizi avantajlı yol bulunuyor. Günümüzde emeklilik konusu Türkiye'de pek çok çalışanın öncelikli araştırma konularından biri haline geldi. Bu bağlamda uygulanan emeklilik sistemindeki değişiklikler ve sunulan yeni imkanlar çalışanların dikkatini çekiyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte çalışanlara önemli esneklikler sağlanıyor.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 13:13 Güncelleme 03 Ocak 2024, 13:13
2100-3600-5400 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek

Türkiye'de emeklilik için belirli yıl ve prim şartlarını karşılamak gerekiyor. Çalışma hayatı boyunca biriken primler ve geçen süre, emeklilik hakkını belirliyor. Bu noktada, çalışanların emeklilik için gereken şartları doğru bir şekilde yerine getirmesi önem taşıyor. Erken emeklilik düşünenler için ise belirli formüller ve hesaplamalar ön plana çıkıyor. Prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve diğer faktörler, erken emeklilik imkanlarını belirlemede etkili oluyor.

1. Çocuk Avantajı: Anneler İçin Erken Emeklilik Fırsatı

Çocukları üzerinden prim kazanma imkanı, kadın çalışanlara 2160 gün (6 yıl) borçlanma fırsatı sunuyor.

3 çocuğa kadar olan borçlanma ile çalışan anneler, yaş ve prim şartlarını erken tamamlayarak 6 yıl önce emekli olabiliyor.

2. Askerlik Süresi: Erkeklerde Hem Yaş Hem Prim Avantajı

Askerlik süreleri, erkek çalışanlara prim kazanma ve yaş avantajı sağlıyor.

Askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek en az 1 yıl önce emeklilik imkanı tanıyor.

3. 10 Yıl Prim: Kısmi Emeklilik

15 yıl ve 3600 günü dolduranlar, yaş şartını yerine getirerek kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Özellikle 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli olan bu imkan, erken emeklilik isteyenlere nefes aldırıyor.

4. Yüzde 60 Rapor: Sağlık Sorunlarından Dolayı Malulen Emeklilik

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.

En az 1800 gün prim yeterli olup yaş şartı aranmıyor, ancak malulen emekliler çalışamıyor.

5. Vergi İndirimi: Engelli Çalışanların Özel Emeklilik Hakları

Yüzde 40 engellilik indirimi alanlar, yaş şartına bakılmadan 15 yıl ve 3600 günden başlayarak emekli olabiliyor.

Engelli emeklilik hakkından yararlananlar, çalışabiliyor ve maaşları kesilmiyor.

6. Yıpranma: Ağır İşlerde Çalışanlara Özel Emeklilik İmkanı

Ağır işlerde çalışanlar, yıpranma nedeniyle sigortalılık sürelerine gün ekleyerek emeklilik avantajına sahip olabiliyor.

Eklenen prim süresinin yarısı kadar yaş şartından düşülüyor, bu da erken emeklilik kapılarını aralıyor.

7. Anneye Prim: Engelli Çocuğu Olan Annelerin Ayrıcalığı

Engelli çocuğu olan annelerin primlerinin dörtte biri toplam primlere ekleniyor.

Bu ayrıcalık, annelerin daha kısa sürede emekli olmalarını sağlayarak ekonomik güvenliklerini artırıyor.

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