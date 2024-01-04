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Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2 olanlar hangi gün maaş alacak? Ocak 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı maaş ödeme takvimi 2024

Milyonlarca emekli, yılın ilk yarısında alacakları emekli maaşlarının ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Emekliler, maaş alma günlerinde banka hesaplarını kontrol ederek, zamlı net maaşlarını görebilecekler. İşte, zamlı emekli maaşı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 11:22 Güncelleme 04 Ocak 2024, 11:22
Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2 olanlar hangi gün maaş alacak? Ocak 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı maaş ödeme takvimi 2024

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaş "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt arıyor.

ÖDEMELER 15 OCAK'TA BAŞLAYACAK

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

3 OCAK: Zam oranları belli olacak

15 OCAK: Memurlara zamlı maaş

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

REFAH PAYI MASADA

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bununla beraber refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplandı.

Bundan sonra Ocak ayının ilk yarısında emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananan en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TALİMAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur zammı için Bakan Vedat Işıkhan'dan gerekli hazırlıkların tamamlanmasını isterken, Bakan Mehmet Şimşek'e de özellikle düşük gelir grubunu gözetecek düzenlemeler için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlamasını talimatını verdi.

Özellikle en düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek düzenlemenin yapılması bekleniyor. Refah payı için de bütçe sınırlarının el verdiği ölçüde adımlar atılacak.

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