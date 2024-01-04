Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2 olanlar hangi gün maaş alacak? Ocak 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı maaş ödeme takvimi 2024

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaş "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt arıyor.
ÖDEMELER 15 OCAK'TA BAŞLAYACAK
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 OCAK: Zam oranları belli olacak
15 OCAK: Memurlara zamlı maaş
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
REFAH PAYI MASADA
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bununla beraber refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplandı.
Bundan sonra Ocak ayının ilk yarısında emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananan en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.