Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2 olanlar hangi gün maaş alacak? Ocak 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağkur zamlı maaş ödeme takvimi 2024

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaş "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt arıyor.