ZAMLI AİLE DESTEK TUTARI 2024: Aile Destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zamlı sosyal yardım paraları yattı mı? Ödeme takvimi ve listesi

Aile Destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zamlı sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla memur ve emeklinin 2024 yılı zammı ortaya çıkacak. Gözler bir yandan da sosyal yardım ödeme miktarlarında. İşte son gelişmeler...

AİLE DESTEK ÖDEMESİNE ZAM GELDİ Mİ? Aile Destek ödemesine zam gelmedi. Zam açıklaması için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada! Resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.