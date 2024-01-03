SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

ZAMLI AİLE DESTEK TUTARI 2024: Aile Destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zamlı sosyal yardım paraları yattı mı? Ödeme takvimi ve listesi

2024 zamlı Aile Destek ödemesi tutarı ve Ocak ayı ödeme takvimi gündemde sıkça araştırılıyor. Asgari ücrete yapılan %49'luk zammın ardından sıra memur ve emeklilere geldi. Sosyal yardım ödemeleri de yapılan zamlardan direkt olarak etkileniyor. Bu noktada zamlı sosyal yardım miktarları araştırılırken Aile Destek ödemesi zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki Aile Destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zamlı sosyal yardım paraları yattı mı? İşte detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:47 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:47
ZAMLI AİLE DESTEK TUTARI 2024: Aile Destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zamlı sosyal yardım paraları yattı mı? Ödeme takvimi ve listesi

Aile Destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zamlı sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla memur ve emeklinin 2024 yılı zammı ortaya çıkacak. Gözler bir yandan da sosyal yardım ödeme miktarlarında. İşte son gelişmeler...

AİLE DESTEK ÖDEMESİNE ZAM GELDİ Mİ?

Aile Destek ödemesine zam gelmedi. Zam açıklaması için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada! Resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

450 TL ve altı - 1.250
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950
1372,30 TL üzeri ─ 3.800,78 TL'den az - 850

OCAK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı ödemesi öne çekilmiş ve 4 Aralık'ta hesaplara yatırılmıştı. Normal şartlarda Aile Destek Paketi ödemeleri her ayın 15'ine kadar hesaplara geçiyor. Ocak ödemesinin de 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ne zaman ceplere girecek? Kimlere nasıl yansıyacak?
Provokatöre arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı’ya 2 ayrı soruşturma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etti
Hamas üyelerini tehdit etmişlerdi! Soykırımcı İsrail, Beyrut’taki Hamas ofisini hedef aldı: Salih Aruri hayatını kaybetti! Hamas’tan ilk açıklama
SON DAKİKA