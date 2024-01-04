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İstanbul Havalimanı Metrosu'nun sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak sürücüsüz yerli metro setimizi teslim aldık." dedi.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ocak 2024 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:00
İstanbul Havalimanı Metrosu’nun sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla üretilen sürücüsüz metro setlerinin Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarında kullanılacağını açıkladı.

İstanbul Havalimanı Metrosu Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni'ne katılan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı- Gayrettepe metro hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane kısmını açtıklarını hatırlatarak, bu yılın ilk çeyreğinde Kağıthane- Gayrettepe kısmını da açmayı planladıklarını kaydetti.
Barış ŞİMŞEK

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