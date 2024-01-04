İstanbul Havalimanı Metrosu’nun sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla üretilen sürücüsüz metro setlerinin Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarında kullanılacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla üretilen sürücüsüz metro setlerinin Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarında kullanılacağını açıkladı.
İstanbul Havalimanı Metrosu Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni'ne katılan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı- Gayrettepe metro hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane kısmını açtıklarını hatırlatarak, bu yılın ilk çeyreğinde Kağıthane- Gayrettepe kısmını da açmayı planladıklarını kaydetti.
Barış ŞİMŞEK