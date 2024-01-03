3 OCAK AKARYATA ZAM 2024! Benzine, mazota zam geldi mi? 6 aylık ÜFE oranına göre benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

3 Ocak Çarşamba günü, Türkiye genelinde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam yapılmadı. Global piyasalarda Brent petrol fiyatları bugün 79 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yeni yılın gelmesiyle, akaryakıta uygulanabilecek ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) zammına dair beklentiler arttı.

ÖTV Zammı Beklentisi

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan ÖTV, 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleniyor. TÜİK, aralık ayına ilişkin verilerini 3 Ocak'ta açıklayacak. Bu verilerin açıklanmasının ardından, 6 aylık ÜFE oranı netleşecek ve olası bir ÖTV zammı gündeme gelebilir.

Potansiyel ÖTV Zammı

Eğer ÜFE yüzde 25 olarak belirlenirse, maktu ÖTV tutarları şu şekilde değişecek:

Benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye

Motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye

Bu durumda, benzinde en az 2,25 TL, motorinde ise 2,10 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Bu artışlar, yüzde 20 KDV dahil hesaplandığında daha da yüksek olabilir.