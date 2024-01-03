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3 OCAK AKARYATA ZAM 2024! Benzine, mazota zam geldi mi? 6 aylık ÜFE oranına göre benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte birçok ödeme, harç ve masrafa zam yapılması, akaryakıt fiyatlarına olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) beklentisini artırdı. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV tutarları, 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ye göre belirlenmektedir. TÜİK'in aralık ayına ilişkin verilerini açıklamasının ardından, 6 aylık ÜFE oranı netleşecek ve bu oran doğrultusunda akaryakıt fiyatlarına olası bir ayarlama yapılabiliyor. Peki, benzine, mazota zam geldi mi? 6 aylık ÜFE oranına göre benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 09:32 Güncelleme 03 Ocak 2024, 09:50
3 OCAK AKARYATA ZAM 2024! Benzine, mazota zam geldi mi? 6 aylık ÜFE oranına göre benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

3 Ocak Çarşamba günü, Türkiye genelinde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam yapılmadı. Global piyasalarda Brent petrol fiyatları bugün 79 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yeni yılın gelmesiyle, akaryakıta uygulanabilecek ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) zammına dair beklentiler arttı.

ÖTV Zammı Beklentisi
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan ÖTV, 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleniyor. TÜİK, aralık ayına ilişkin verilerini 3 Ocak'ta açıklayacak. Bu verilerin açıklanmasının ardından, 6 aylık ÜFE oranı netleşecek ve olası bir ÖTV zammı gündeme gelebilir.

Potansiyel ÖTV Zammı
Eğer ÜFE yüzde 25 olarak belirlenirse, maktu ÖTV tutarları şu şekilde değişecek:

Benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye
Motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye
Bu durumda, benzinde en az 2,25 TL, motorinde ise 2,10 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Bu artışlar, yüzde 20 KDV dahil hesaplandığında daha da yüksek olabilir.

Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 34.58 TL/Litre
Motorin: 37.25 TL/Litre
LPG: 18.63 TL/Litre


İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 34.53 TL/Litre
Motorin: 37.19 TL/Litre
LPG: 18.16 TL/Litre


Ankara:

Benzin: 35.21 TL/Litre
Motorin: 37.83 TL/Litre
LPG: 18.50 TL/Litre



İzmir:

Benzin: 35.39 TL/Litre
Motorin: 38.09 TL/Litre
LPG: 18.27 TL/Litre

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