YENİ ZAMLAR KESİNLEŞİYOR! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koyacak! 2024 Emekli, memur, memur emeklisi zammı kaç TL oldu?

Memurlar ve Memur Emeklilerine Zam

Memurlar ve memur emeklileri, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen artışlardan faydalanıyor. 2024 Ocak zammıyla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 50 artarak, en düşük memur maaşı 33 bin TL'yi aşacak.

Sosyal Yardımlarda Artış

2024 Ocak ayı itibarıyla 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, ve SED ödemeleri gibi sosyal yardımlar da artacak. Bu artışlar, memur maaşlarındaki artış oranlarıyla paralel olacak.

Dul ve Yetim Maaşlarında Artış

Emeklilere yapılan artışlar, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen dul ve yetim maaşlarını da etkileyecek.