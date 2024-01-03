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ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 2024 | Ocak ayı öğretmen ek ders ücreti 2024'te ne kadar oldu? Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına kaç TL zam geldi?

Memur maaş zammı gündemiyle birlikte ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar olduğu sorgulanmaya başlandı. Son olarak kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Peki, ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU? Ocak ayı öğretmen ek ders ücreti 2024'te kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 08:07 Güncelleme 03 Ocak 2024, 08:07
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 2024 | Ocak ayı öğretmen ek ders ücreti 2024’te ne kadar oldu? Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına kaç TL zam geldi?

Kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlere yüzde 25 oranında ek ders ücreti artışı yapıldı. Peki, Ocak ayı ücretli öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 10.00'da açıklanacak. Oranların netleşmesiyle birlikte zam oranlarının netlik kazanması bekleniyor.

EK DERS ÜCRETLERİ ARTTI!

'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin' Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan kararın 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

9 SAATLİK ARTIŞ

Karar ile ayrıca alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti haftada 9 saat artırıldı.

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