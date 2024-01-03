ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 2024 | Ocak ayı öğretmen ek ders ücreti 2024’te ne kadar oldu? Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına kaç TL zam geldi?

Kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlere yüzde 25 oranında ek ders ücreti artışı yapıldı. Peki, Ocak ayı ücretli öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?
Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 10.00'da açıklanacak. Oranların netleşmesiyle birlikte zam oranlarının netlik kazanması bekleniyor.
EK DERS ÜCRETLERİ ARTTI!
'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin' Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan kararın 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.