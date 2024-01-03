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Resmi Gazete'de yayınlandı: 4.862 TL ek ödeme verilecek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

İşverenler tarafından çalışanlarına sağlanan günlük yemek parası ödemeleri, belirlenen limitler dahilinde gelir vergisinden muaf tutuluyor. Bu, bir işverenin çalışanına yemek parası ödemesi durumunda, bu ödemenin prime esas kazanç olarak sayılmadığı ve gelir vergisi, damga vergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren ve işçi payı hesaplamalarında dikkate alınmadığı anlamına geliyor. 2024 yılında da sürecek olan bu uygulama, günlük yemek parası için vergi istisnası limitlerinin yeniden belirlenmesini kapsıyor.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 14:44 Güncelleme 03 Ocak 2024, 14:45
Resmi Gazete’de yayınlandı: 4.862 TL ek ödeme verilecek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin çalışma hayatını doğrudan etkileyen önemli bir karar 2024 yılında uygulamaya konuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan bu yeni karar, özel sektörde çalışanların maaşlarına doğrudan etki edecek bir düzenlemeyi içeriyor. Bu düzenleme, çalışanların elde ettikleri gelir üzerindeki vergi yükünü azaltarak, onların net gelirlerinde artış sağlamayı hedefliyor.

Günlük Yemek Parasına Zam

Çalışanların günlük yemek ücretleri için uygulanan vergi istisnası limiti, 2024 yılında yüzde 54,54 oranında artırıldı. 2023 yılında bu limit 121 TL olarak belirlenmişti, yeni düzenleme ile bu üst sınır 170 TL'ye yükseltildi. Katma Değer Vergisi (KDV) eklendiğinde, bir çalışanın günlük yemek parası 187 TL'ye ulaşıyor.

Maaşlara Yansıyan Artış

Özel sektörde çalışanlar için işverenler tarafından sağlanan yemek ücreti, bu yeni düzenleme ile daha da önem kazandı. Yemek ücretlerinin vergilendirilmemesi çalışanlar için ekstra bir motivasyon kaynağı haline geliyor.

2024 yılında işverenler, çalışanlarına günlük olarak 187 TL yemek parası ödeyebilecekler. Bu durum, çalışanların maaşlarında otomatik bir artışa yol açacak. Ayda 26 mesai günü üzerinden hesaplandığında, bir çalışan toplamda 4.862 TL yemek ücreti alacak. Bu, çalışanların aylık gelirlerini önemli ölçüde artıracak bir gelişme.

Yemek Ücreti ve Vergi İstisnası

Çalışanlara verilen yemek ücreti, işveren ve çalışan arasında kararlaştırılan bir konu olup, devletin belirlediği vergi istisnası sınırını aşan ödemeler, tarafların anlaşmasıyla mümkün. Ancak vergi istisnasından faydalanmak isteyen işverenlerin, bu limitleri aşmamaları gerekiyor.

2024 yılında Türkiye'de çalışma hayatına yönelik alınan bu kararlar, özellikle özel sektör çalışanlarının net gelirlerinde önemli bir artış sağlayacak. Yemek parası ödemelerinde yapılan bu düzenleme, hem işverenler hem de çalışanlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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