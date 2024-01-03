Resmi Gazete’de yayınlandı: 4.862 TL ek ödeme verilecek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin çalışma hayatını doğrudan etkileyen önemli bir karar 2024 yılında uygulamaya konuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan bu yeni karar, özel sektörde çalışanların maaşlarına doğrudan etki edecek bir düzenlemeyi içeriyor. Bu düzenleme, çalışanların elde ettikleri gelir üzerindeki vergi yükünü azaltarak, onların net gelirlerinde artış sağlamayı hedefliyor.

Günlük Yemek Parasına Zam Çalışanların günlük yemek ücretleri için uygulanan vergi istisnası limiti, 2024 yılında yüzde 54,54 oranında artırıldı. 2023 yılında bu limit 121 TL olarak belirlenmişti, yeni düzenleme ile bu üst sınır 170 TL'ye yükseltildi. Katma Değer Vergisi (KDV) eklendiğinde, bir çalışanın günlük yemek parası 187 TL'ye ulaşıyor.