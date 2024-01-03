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Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu? Aile yardımı hesaplama 2024!

Memur maaş zammı ile ilgili son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Özellikle memurlara yapılan aile yardımının ne kadar olacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu? Aile yardımı hesaplama 2024!

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:17 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:17
Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu? Aile yardımı hesaplama 2024!

Devlet memurlarını ve ailelerini güvence altına alan önemli bir düzenleme olan aile yardımı, Devlet Memurları Kanunu'nun belirli maddelerine dayanmaktadır. 2024 yılı itibariyle memur aile yardımının ne kadar olacağı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

MEMUR AİLE YARDIMI NASIL HESAPLANIR?

Eş için ödenecek aile yardım miktarı gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirlenir.

Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024?

3 Ocak'ta memur maaşları ve aile yardımı ödemeleri belli olacak.

2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı yeni zamlı maaşların belli olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak ve böylece memur ve memur emeklisi maaşları da netleşecek.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına dai Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz açıklamalarda bulundu:

"Memur, memur emeklilerine zaten yüzde 50 oranında bir zam yapılacak. Göstergeler bu oran üzerinden değerlendiriliyor. Yıl sonu yüzde 38'lik bir TÜFE'miz var. Toplu sözleşmeden gelen zamdan dolayı yüzde 50 rakamı yılbaşında memur ve memur emeklilerine kesin verilecek diyebiliriz.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre aralık enflasyonu 3.26 olarak tahmin edildi, buna göre enflasyon yılı yüzde 65.39 seviyesinden kapatacak. Bu veriler ışığında Merkez Bankası'nı baz alırsak her şekilde 2023'ün ikinci yılı enflasyonu yüzde 38, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeden dolayı yüzde 50 oranı değerlendirilir.

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