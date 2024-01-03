Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu? Aile yardımı hesaplama 2024!

Devlet memurlarını ve ailelerini güvence altına alan önemli bir düzenleme olan aile yardımı, Devlet Memurları Kanunu'nun belirli maddelerine dayanmaktadır. 2024 yılı itibariyle memur aile yardımının ne kadar olacağı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

MEMUR AİLE YARDIMI NASIL HESAPLANIR? Eş için ödenecek aile yardım miktarı gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirlenir. Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? 3 Ocak'ta memur maaşları ve aile yardımı ödemeleri belli olacak.