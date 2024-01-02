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Staj ve çıraklık sigortası için 2024 takvimi geldi! 2 şart ile 2160 gün eklenecek! 1999'dan 2000 sonrası SGK'lılara kadar...

SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireylerin karşılamaları gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Yaş, prim ve çalışma yılı gibi kriterler genellikle bu şartlar arasında yer almaktadır. Ancak, bazı özel durumlarda staj ve çıraklık süreçlerinin borçlanılması, emeklilik hakkı elde etmek isteyenlere önemli bir kapı aralamaktadır. İşte bu konuda merak edilenler:

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 07:25 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:25
Staj ve çıraklık sigortası için 2024 takvimi geldi! 2 şart ile 2160 gün eklenecek! 1999’dan 2000 sonrası SGK’lılara kadar...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre, emeklilik sürecindeki çalışma koşullarına bağlı olarak birçok kişi için önemli değişiklikler söz konusu. Hizmet akdi ile çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) sigortalısı olarak kabul edilirken, kendi namına çalışanlar veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler Bağ-Kur (4B) sigortalıları olarak sınıflandırılıyor. Kamuda çalışanlar ise emekli sandığına tabi (4C) çalışanlar olarak nitelendiriliyor.

Staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigorta, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ancak, bu dönemler emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor ve prim günleri eklenmiyor. Ancak, avukatlar staj sürelerini borçlanabiliyor ve anneler için doğum borçlanması durumunda staj sigortası başlangıç olarak kabul ediliyor.

Prim günlerini tamamlamak için genellikle fiilen çalışma ve prim ödeme gerekiyor. Ancak, bazı istisnalarla borçlanma yoluyla da prim kazanmak mümkün. Erkekler askerlik sürelerini borçlanarak prim günlerini tamamlayabilirken, yurtdışında yaşayan gurbetçiler de yurtdışındaki sürelerini borçlanarak prim kazanabiliyorlar.

Borçlanma işlemi için işe giriş tarihi büyük önem taşıyor ve anneler, doğumdan sonraki süreleri borçlanarak toplamda 3 çocuk için 6 yıl kazanabiliyorlar.

Staj sigortası konusunda annelere ikinci ve üçüncü avantajlar sunuluyor. Normal şartlarda staj sırasında veya çıraklık dönemindeki sigorta primleri emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmezken, doğum borçlanması durumunda staj sigortası başlangıç olarak kabul ediliyor.

Borçlanma işlemi, belirli bir miktar ödeme yaparak gün satın alma şeklinde gerçekleşiyor. Borçlanma miktarını belirlemek genellikle brüt asgari ücretin yüzde 32'si ile 7.5 katı arasında değişiyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamak isteyenler için borçlanma imkanı önemli bir seçenek olabilir.

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