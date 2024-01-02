Staj ve çıraklık sigortası için 2024 takvimi geldi! 2 şart ile 2160 gün eklenecek! 1999’dan 2000 sonrası SGK’lılara kadar...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre, emeklilik sürecindeki çalışma koşullarına bağlı olarak birçok kişi için önemli değişiklikler söz konusu. Hizmet akdi ile çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) sigortalısı olarak kabul edilirken, kendi namına çalışanlar veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler Bağ-Kur (4B) sigortalıları olarak sınıflandırılıyor. Kamuda çalışanlar ise emekli sandığına tabi (4C) çalışanlar olarak nitelendiriliyor.

Staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigorta, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ancak, bu dönemler emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor ve prim günleri eklenmiyor. Ancak, avukatlar staj sürelerini borçlanabiliyor ve anneler için doğum borçlanması durumunda staj sigortası başlangıç olarak kabul ediliyor.